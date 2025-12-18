Inibuilds Winter Wonderland Scenery Dev Update

Unter diesem sperrigen Titel verbirgt sich ein Posting von mattY im Inibuilds Forum. Darin geht es unter anderem um einen Rückblick auf die Veröffentlichungen von 2025, einen Sale und einen Ausblick auf das Jahr 2026. Wir kommen gleich zum Ausblick:

Hallo!

Auch für unser Szenerie-Team war es ein sehr arbeitsreiches Jahr! Wir haben im Laufe des Jahres weltweit unzählige Projekte realisiert. Von den eisigen Start- und Landebahnen der Antarktis über die Wüsten des Nahen Ostens bis hin zu den pulsierenden Metropolen der USA und Europas! Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, Lücken in der Welt des Microsoft Flight Simulators zu schließen und euch einige wirklich besondere Projekte zu präsentieren. Wir hoffen, dass ihr im Laufe des Jahres den einen oder anderen unserer Flughäfen entdeckt habt!

Ankündigung: iniBuilds Dallas Fort Worth (KDFW) Premium für Microsoft Flight Simulator 2024!

Damit kommen wir direkt zum heutigen Hauptthema: Wir freuen uns riesig, unser nächstes großes US-Projekt offiziell anzukündigen. Wir reisen nach Texas, um euch Dallas/Fort Worth (KDFW) zu präsentieren!

Dieses Projekt wollten wir schon lange in Angriff nehmen. Als einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, gemessen an den Flugbewegungen, ist die Nachbildung von Größe und Komplexität in Dallas eine gewaltige Herausforderung. Seit Monaten laufen die Arbeiten im Hintergrund, von detaillierten Polygonmodellen am Boden bis hin zur korrekten Darstellung der einzigartigen Terminalarchitektur.

Wir wenden all unsere aktualisierten Techniken auf Dallas an. Dabei liegt unser Fokus insbesondere auf der Leistungsoptimierung, ohne die visuelle Qualität der riesigen Terminalbereiche und Vorfelder zu beeinträchtigen.

Das Szenerie-Team hat aktiv daran gearbeitet, unseren Workflow an einen Flughafen dieser Größe anzupassen. Wie Greg, Leiter der Szenerieentwicklung, erklärt, begann die Reise nach Dallas mit den Herausforderungen, denen wir uns Anfang des Jahres stellten:

„2025 war ein aufregendes und arbeitsreiches Jahr für die Szenerieentwicklung. Die Umstellung auf MSFS2024 als unsere zentrale Entwicklungsplattform eröffnete uns neue Möglichkeiten, ein bisher unerreichtes Maß an Detailgenauigkeit und Qualität zu erreichen.

Die Früchte dieser Arbeit konnten wir kürzlich mit der Veröffentlichung von Manchester ernten. Es war eine großartige Erfahrung, so viel direktes Feedback von den Teams vor Ort zu erhalten, was zur präzisesten Darstellung des Layouts führte, die wir je veröffentlicht haben. Diese Erfahrung ebnete den Weg für die nächsten Schritte.

Anfang 2025 ergab sich für uns die Möglichkeit, an Dallas Fort Worth mitzuarbeiten. Wir ergriffen die Chance, das mit Abstand größte Projekt zu realisieren, das wir je durchgeführt haben.

Dank dieser Gelegenheit konnten wir eine unglaubliche Menge an Referenzmaterial vor Ort beschaffen, was eine unglaublich detailgetreue Nachbildung ermöglichte. Natürlich wäre ein so ikonischer Flughafen wenig reizvoll, wenn er nicht reibungslos funktionieren würde. Daher stand die Performance bei uns im Mittelpunkt. Unser Testteam ist …“ Wir arbeiten fleißig daran, die letzten Fehler zu beheben, und die Ergebnisse sind bisher hervorragend.

Dies sind zwei der fünf Feuerwachen im Großraum Dallas-Fort Worth (DFW), genauer gesagt die Flughafenfeuerwehr 01 und 02. Links auf jedem Schieberegler sehen Sie die grundlegende Modellierungsphase, in der die Grundform entsteht. Rechts daneben sehen Sie die Texturierungs- und Detailmodellierungsphase. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie diese Projekte vom ersten Tag bis zur Veröffentlichung Gestalt annehmen!

Wir stecken mitten in der Entwicklung dieses Projekts und freuen uns, es bald veröffentlichen zu können. Auch wenn wir derzeit noch kein konkretes Datum nennen können, sollten Sie nicht mehr lange warten müssen! Mit über 200 Direktverbindungen weltweit ab DFW sind wir uns ziemlich sicher, dass es ein Publikumsliebling wird, insbesondere wegen der Flüge mit amerikanischen Fluggesellschaften und der Vielfalt der eingesetzten Flugzeuge!

Unser nächstes Projekt in Großbritannien…



Endlich möchten wir einen Blick auf unser nächstes Projekt in Großbritannien werfen. Nach der Veröffentlichung von Manchester und Leeds Bradford v2 freuen wir uns, die Fortsetzung unserer Berichterstattung über Nordengland mit dem Flughafen Liverpool John Lennon (EGGP) anzukündigen!

Dies ist ein fantastischer Flughafen mit einer reichen Geschichte und einem einzigartigen Anflug über den Mersey. Wie bei all unseren anderen britischen Flughäfen möchten wir ihm gerecht werden.

Daher und ähnlich wie bei unseren Projekten Gatwick und Manchester bitten wir um Ihre Unterstützung. Wenn Sie am Flughafen Liverpool John Lennon arbeiten oder Zugang zum Sicherheitsbereich haben und das Team mit Referenzfotos oder technischen Daten unterstützen möchten, melden Sie sich bitte bei uns!

Die realistische Atmosphäre eines Flughafens einzufangen, hängt maßgeblich von hochwertigem Referenzmaterial ab. Die Unterstützung der Community ermöglicht es uns, den Realismus noch weiter zu steigern. Wenn Sie uns helfen können, kontaktieren Sie bitte unser Management-Team per E-Mail unter management@inibuilds.com.

Vielen Dank Wir möchten uns bei allen bedanken, die dieses Jahr so ​​erfolgreich gemacht haben. 2025 war ein Meilenstein für unser Szenerie-Team. Wir haben viel gelernt, um unsere Szenerien hinsichtlich Leistung, Qualität und Umfang weiter zu verbessern. Dank eurer Unterstützung konnten wir Projekte entwickeln, die zuvor nicht möglich gewesen wären. Vielen Dank dafür! Wir freuen uns schon sehr auf 2026 und präsentieren euch Veröffentlichungen wie Dallas und Liverpool sowie einige weitere, noch nicht angekündigte Projekte. 2026 wird ein wahrhaft globales Abenteuer: Wir wagen uns an einen Flughafen in einer Region, die wir bisher noch nicht realisiert haben, und an einige globale Drehkreuze, die im Flugsimulator bisher unberührt waren.

Damit du keine zukünftigen Ankündigungen verpasst, tritt unserer Discord-Community hier bei.

Das gesamte iniBuilds-Team wünscht dir frohe Feiertage und ein fantastisches Jahr 2026!

Dein iniBuilds-Team