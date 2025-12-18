iniBuilds A350 Airliner V1.2.0 Update erschienen

mattY schreibt im Inibuilds-Form:

Die Version 1.2.0 für den iniBuilds A350 Airliner ist jetzt verfügbar. Sie enthält einige Korrekturen für SEC-Flugpläne sowie eine Behebung des Problems mit dem Laden der WASM-Texturen beim ersten Start. Dieser Fehler wurde in SU4 auf einigen Rechnern eingeführt. Um Sie nicht über die Weihnachtsfeiertage mit diesem Problem allein zu lassen, haben wir eine Lösung implementiert, damit Sie in dieser Saison tolle A350-Abenteuer erleben können! 🎄⛄

Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden.

iniBuilds Team

V1.2.0