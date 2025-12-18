iniBuilds A350 Airliner V1.2.0 Update erschienen

mattY schreibt im Inibuilds-Form:
Die Version 1.2.0 für den iniBuilds A350 Airliner ist jetzt verfügbar. Sie enthält einige Korrekturen für SEC-Flugpläne sowie eine Behebung des Problems mit dem Laden der WASM-Texturen beim ersten Start. Dieser Fehler wurde in SU4 auf einigen Rechnern eingeführt. Um Sie nicht über die Weihnachtsfeiertage mit diesem Problem allein zu lassen, haben wir eine Lösung implementiert, damit Sie in dieser Saison tolle A350-Abenteuer erleben können! 🎄⛄
Dieses Update kann über den iniManager heruntergeladen werden.
iniBuilds Team
V1.2.0
- Behoben – Sec-fplan-Korrekturen für den Luftwegzugang
- Behoben – SEC F-PLN – INSERT NEXT WPT fügt Wegpunkte am Anfang des F-PLN anstatt hinter dem ausgewählten Wegpunkt ein
- Behoben – WASM-Nächster Wegpunkt „LNY vor“ auf SEC2, 3 F-PLN
- Behoben – WASM-Texturladefehler, der in SU4 auf einigen Rechnern eingeführt wurde
- Admin – Zahlreiche Dateibereinigungen und Ad-hoc-Projektadministration