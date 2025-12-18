Facebook-f Youtube Instagram Discord

Carenado kündigt T34B Mentor für MSFS 2024 an

Carenado hat gewohnt knapp auf Facebook das nächste Projekt für den MSFS 2024 angekündigt:

„T34B….Wir nähern uns unserem geliebten, robusten Militärflugzeug mit Tandemsitzen!.“

Wenn man dem gewohnten Muster folgt, erscheint das Flugzeug in Kürze exklusiv im MSFS 2024 Marktplatz (vielleicht schon heute?).

