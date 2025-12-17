SoFly Ltd veröffentlicht AeroTone für MSFS

AeroTone definiert die Klangumgebung im Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 neu. Jedes Flugzeug in Ihrem Hangar (ob alt, neu oder zukünftig) profitiert von einer reichhaltigeren und überzeugenderen Klangkulisse, die Sie der Realität der Luftfahrt näherbringt.

Erleben Sie authentisches Sounddesign, basierend auf Hunderten professionell produzierter Aufnahmen, die eine Vielzahl von Flugzeugtypen und Flugbedingungen abdecken. AeroTone verleiht Triebwerken, Windgeräuschen, Avionik, Flugzeugbewegungen, Umwelteinflüssen und vielem mehr Tiefe und Detailreichtum und schafft so ein vielschichtiges Klangerlebnis in jeder Flugphase.

Cockpit- und Kabinenklang wurden komplett überarbeitet. Hören Sie subtile Geräusche wie Niesen, Husten und das lockere Geplauder des Piloten in ruhigeren Flugphasen. Genießen Sie in der Kabine eine neue Atmosphäre mit Bordküchengeräuschen, Passagierstimmen, Sitzmechanismen, Rufglocken – und ja, sogar Toilettenspülungen. Das Flugzeug fühlt sich endlich bewohnt an, nicht leer.

Sie werden sich in der Luft nie allein fühlen. AeroTone bietet über 100 Stunden voraufgezeichneten ATC-Funk, der sich Ihrem aktuellen Standort anpasst. Regionale Audioinhalte decken Großbritannien, die USA, Europa, Asien und weitere Regionen ab. Auch ozeanischer ATC-Funk ist enthalten und sorgt für ein immersives Langstrecken-Erlebnis auf Transatlantik- und Transpazifikflügen.

AeroTone ist vollständig anpassbar. Über das benutzerdefinierte Bedienfeld im Simulator können Sie Lautstärkepegel anpassen, einzelne Soundelemente aktivieren oder ganze Soundkategorien mit einem Klick deaktivieren. Offizielle Voreinstellungen garantieren präzisen Klang für viele Flugzeuge, während die Unterstützung benutzerdefinierter Profile es Ihnen ermöglicht, den Klang jedes Flugzeugs an Ihre Vorlieben anzupassen. Wenn Sie etwas erstellen, das Ihnen gefällt, können Sie es online teilen oder Profile anderer Simmer herunterladen.

AeroTone ist vollständig kompatibel mit Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 und bietet ein tieferes, dynamischeres und immersiveres Klangerlebnis für Ihre gesamte Flotte.

Funktionen: Benutzerdefiniertes Audio-Bedienfeld im Simulator

Passen Sie Lautstärke, Voreinstellungen und Balance während des Fluges an – ohne zusätzliche Tools.

Authentisches Sounddesign von Echo19

Hochwertige Aufnahmen und optimierte Audiotechnik verleihen Motorengeräuschen, Windgeräuschen, Avionik, Flugzeugstruktur und -bewegungen mehr Tiefe.

Dynamischer Flugzeugsound

Erleben Sie Rollen am Boden, Turbulenzen, Belastungen der Flugzeugzelle, Landeklappenwiderstand und Bodenkontakt – alles so abgestimmt, dass es sich im Flug natürlich anfühlt.

Kabinen- und Cockpit-Umgebung

Hören Sie den Unterschied zwischen dem Sitzen im Cockpit und dem Geräuschpegel in der Passagierkabine.

Regionalisierter ATC-Funk

Über 100 Stunden aufgezeichneter ATC-Funk, der sich an Ihren Standort und Ihre Fluglage (Rollen oder Flug) anpasst.

Kompatibel mit allen Flugzeugen

Funktioniert nahtlos mit integrierten Flugzeugen, Hubschraubern, Jets, Segelflugzeugen und unterstützten Drittanbieter-Add-ons.

Über 120 offizielle Profile enthalten

Beliebte Flugzeuge erhalten optimierte Audio-Balance-Voreinstellungen für ein präziseres Klangerlebnis.

Gemeinsame Profile

Erstelle und teile personalisierte Soundeinstellungen mit anderen Simmern.