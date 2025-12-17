Navigraph mit über 4800 Jeppesen VFR Karten und USA FAA-Hubschrauberkarten erweitert

Navigraph schreibt in einer Pressemitteilung:

Wir haben aufregende Neuigkeiten für VFR-Piloten und Hubschrauberbegeisterte. Brandneue Karten sind jetzt in Navigraph verfügbar und bieten mehr Luftraum, mehr Details und mehr Realismus als je zuvor.

Jeppesen VFR-Karten für Europa jetzt erhältlich

Wir haben Jeppesen VFR-Karten für über 2.000 Flughäfen und Flugplätze in ganz Europa hinzugefügt. So erhalten Sie beim VFR-Fliegen mehr Kontext und zusätzliche Details.

Dieses Update umfasst insgesamt:

4.822 Jeppesen VFR-Karten für 2.032 europäische Flughäfen

1.390 Flughäfen sind jetzt erstmals mit VFR-Karten abgedeckt

Ob Sie kurze VFR-Flüge in der Nähe oder Langstreckenflüge planen – diese Karten bieten Ihnen ein neues Maß an Genauigkeit und ein intensiveres Flugerlebnis. In unserem neuesten Blogbeitrag sehen Sie, wie sie in der Praxis eingesetzt werden. Wir begleiten Sie auf einem Winter-VFR-Flug von Bozen nach Samedan durch die Alpen.

So finden Sie sie: Abonnieren Sie den Service, öffnen Sie den Reiter „Karten“ in der Seitenleiste und filtern Sie nach VFR.

FAA-Hubschrauberkarten für die USA

Das Fliegen mit Hubschraubern in stark frequentierten Lufträumen ist jetzt deutlich einfacher.

Wir haben FAA-Hubschrauberkarten für die wichtigsten Ballungsräume der USA hinzugefügt. Diese Karten sind speziell für den Hubschrauberbetrieb entwickelt und bieten verbesserte Details für die Navigation in dicht besiedelten Gebieten mit hohem Hubschrauberaufkommen.

In unserem Blog finden Sie weitere Informationen. Wir fliegen eine komplette Hubschrauberroute über Manhattan und zeigen, wie diese Karten die Entscheidungsfindung in komplexen städtischen Lufträumen unterstützen.

So aktivieren Sie die Karten: Die FAA-Hubschrauberkarten sind direkt in Navigraph-Karten verfügbar und können über das Menü „Kartenvoreinstellungen“ aktiviert werden.

Apps von Drittanbietern: Diese neuen VFR-Karten stehen auch Drittanbietern über die Navigraph Charts API zur Verfügung. So können Sie dieselben Daten in unterstützte Apps und Integrationen einbinden.

Mehr erfahren Sie unter: https://developers.navigraph.com/docs/charts/airport-charts

Bereit zum Entdecken?

Greifen Sie jetzt auf die neuesten VFR- und Hubschrauberkarten von Navigraph zu und profitieren Sie von einer besseren Übersicht über den Luftraum, detaillierteren Informationen und mehr Sicherheit bei jedem Flug – von Hubschrauberrouten in der Stadt bis hin zur VFR-Planung in Europa.