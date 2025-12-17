EF2000 Typhoon für MSFS 2020 / 2024 erhältlich

Indiafoxtecho Visual Simulations hat den Eurofighter EF2000 Typhoon für MSFS2020 und 2024 veröffentlicht. Das Flugzeug ist in beiden Simulatoren lauffähig, es gibt keine native MSFS 2024 Version

Der EF2000 Typhoon ist ein europäischer, multinationaler, zweistrahliger Überschall-Mehrzweckjäger mit Canard-Deltaflügeln.

Der Typhoon ist ein äußerst wendiges zweistrahliges, lose gekoppeltes Delta-Canard-Flugzeug ohne Leitwerk mit einer 53-Grad-Vorderkantenpfeilung, entspannter Stabilität und einem digitalen Fly-by-Wire-Steuerungssystem, das für den effektiven Luftkampf konzipiert wurde.



Er ist in allen Geschwindigkeitsbereichen, sowohl im Unterschall- als auch im Überschallbereich, äußerst wendig. Dies wird durch die bewusst entspannte Stabilität, die kombinierten Canard- und Flaperon-Steuerflächen und die sehr geringe Flächenbelastung erreicht.

Das digitale Vierfach-Fly-by-Wire-Steuerungssystem kompensiert die systembedingte Instabilität und ermöglicht so eine bessere Manövrierfähigkeit als die direkte Steuerung durch den Piloten.

Es wird als „unbeschwert“ beschrieben und verhindert das Überschreiten des zulässigen Manöverbereichs.

Die Rollsteuerung erfolgt primär durch den differenziellen Einsatz der Flaperons. Die Nicksteuerung erfolgt durch die gekoppelte Betätigung der Canards und Flaperons. Die Flügelvorderkanten sind mit automatisch ausfahrbaren Vorflügeln ausgestattet. Ein einzelnes großes Seitenruder dient der Giersteuerung.

Die Triebwerke werden über eine doppelte Lufteinlassrampe unterhalb einer Trennplatte mit Luft versorgt.

Eine hydraulisch betätigte Luftbremse ist hinter dem Cockpit integriert und fährt bei Bedarf in eine nahezu vertikale Position, um den Luftwiderstand zu maximieren.

Der Typhoon zeichnet sich durch Leichtbauweise aus (82 % Verbundwerkstoffe, bestehend aus 70 % Kohlenstofffaser- und 12 % glasfaserverstärkten Verbundwerkstoffen) sowie durch Aluminium-Lithium- und Titan-Komponenten an den Vorderkanten.

Die Flugzeugzelle hat eine geschätzte Lebensdauer von 6.000 Flugstunden.

Diese Simulationsversion bietet: