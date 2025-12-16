KwikFlight Archangel jetzt erhältlich!

Der Weltraum, bzw. möglichst Nahe herankommen, hat im MSFS 2024 gerade Hochkonjunktur. Nach dem Captain Sim UFO und dem Flying Fries Quasar folgt jetzt die KwikFlight Archangel, die im richtigen Leben übrigens Lockheed SR-71 Blackbird heißt.

Die KwikFlight Archangel ist jetzt im iniBuilds Store für Microsoft Flight Simulator 2024 erhältlich! Fliegen Sie den schnellsten Jet, den Sie je gesehen haben, und erleben Sie dieses legendäre Aufklärungsflugzeug wie nie zuvor. Mit einer Geschwindigkeit von Mach 3,3 und der Fähigkeit, am Rande des Weltraums zu operieren, wird die Archangel Ihre Fähigkeiten als virtueller Pilot auf die Probe stellen!