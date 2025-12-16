Honeycomb Echo Aviation Controller in begrenzter Stückzahl für Weihnachten verfügbar

Erstmal exklusiv auf der Honeycomb Webseite ist der Echo Aviation Controller seit Heute zum Preis von 149.99 Euro bestellbar, die Lieferung in Deutschland erfolgt Versandkostenfrei und soll innerhalb von 3-5 Tagen eintreffen. Diese Version ist für PC und Mac, eine Version für Konsolen soll 2026 erscheinen.

Der Echo Aviation Controller bietet ein komplettes Flugsteuerungssystem in kompakter, handlicher Form. Er wurde für Microsoft Flight Simulator entwickelt und vereint Pitch, Roll, Yaw, Throttle, Flaps, Trim und Landing Gear in einem intuitiven Controller – ideal für das Fliegen zu Hause, auf der Couch oder unterwegs.

Komplettes Flugsteuerungssystem

Kombiniert alle wichtigen Flugsteuerungsfunktionen in einem Controller. Echo integriert Neigung, Rollbewegung, Ruder, Trimmung, Gashebel, Klappen und Fahrwerk für die vollständige Cockpitsteuerung in Microsoft Flight Simulator.

Präzises Flugverhalten

Der 16-Bit-Hall-Effekt-Daumenstick und die mechanisch verbundenen Ruderpedale mit Hall-Effekt-Sensor sorgen für ultrapräzise Eingaben, eine reibungslose, driftfreie Steuerung und koordinierte Kurven für eine realistische Flugsimulation auf dem PC.

Konfigurierbare Flugzeugsteuerung

Vier Rastschieber und austauschbare Kappen für Gashebel, Klappen und Bremsklappen. Enthält spezielle Hebel und zuweisbare Schalter für Feststellbremse, Getriebe und andere Cockpitfunktionen.

Drahtlos & leistungsstarker Akku

Zuverlässiger Dongle für Eingaben mit geringer Latenz oder kabelgebundene USB-C-Option. Der integrierte 1200-mAh-Akku bietet bis zu 15 Stunden Flugzeit mit LED-Ladeanzeige in der Honeycomb .

Kompakt & MSFS-kompatibel

Ergonomisches Design im Konsolenstil, optimiert für Microsoft Flight Simulator. Inklusive Schutzkoffer für sichere Aufbewahrung und Transport.

Systemkompatibilität:

PC und Mac

Anschlüsse:

USB-C zu USB-A

Software-Kompatibilität:

X-Plane 11 & 12, Prepar3D, Microsoft Flight Simulator

Garantie:

2 Jahre beschränkte Garantie