Flysimware gibt einen Vorgeschmack auf den Learjet im MSFS 2024 35A

Flysimware hat im Discord den Learjet 35A für MSFS 2024 „in einer Woche oder so“ angekündigt. Die dazu passende Diskussion und weitere Informationen vom Entwickler gibt es im Supportforum:

„Die Version 2024 ist jedoch kein kleiner Patch oder ein Update, bei dem lediglich die Standardeinstellungen aktualisiert werden. Es handelt sich im Wesentlichen um eine von Grund auf neu entwickelte Version, die einen Großteil der älteren Systemgrundlage durch die nativen Systeme und die Architektur von 2024 ersetzt. Wir haben nicht einfach nur neue Funktionen hinzugefügt, sondern wesentliche Teile der alten Logik (Elektrik/Pneumatik usw.) entfernt und speziell für die Möglichkeiten des MSFS 2024 SDK neu aufgebaut.

Zur Frage des Upgrades: Es ist anzunehmen, dass es sich nicht um ein kostenloses Upgrade handeln wird, da es sich im Grunde um ein neues Produkt mit deutlich mehr Inhalten handelt (einschließlich der üblicherweise als „Erweiterungen“ bezeichneten Inhalte/Varianten). Trotzdem lassen wir bestehende Besitzer nicht im Stich – sie erhalten eine Gutschrift (ca. 20 $) für das Upgrade auf die neue Version (in allen teilnehmenden Shops). Mehr können wir vernünftigerweise nicht anbieten, ohne dass manche Kunden mehr Gutschrift erhalten, als sie ursprünglich bezahlt haben (insbesondere bei Sonderangeboten).

Und zu „Ich bräuchte weitere Verbesserungen, um extra zu zahlen“: Absolut verständlich – aber das Upgrade bietet weit mehr als nur eine Hauptfunktion. Die neue Version hat viel mehr zu bieten, als in dem kurzen Clip gezeigt wurde. Dazu gehören verschiedene Varianten/Voreinstellungen mit Zusatztanks für größere Reichweiten, eine V-Leitwerksvariante für bessere Stabilität und Steuerung in größeren Höhen sowie missionsspezifische Konfigurationen (Rettungsflug/Fracht/Passagier) mit eigenen Karriere-Inhalten und einem erweiterten Funktionsumfang, der auf das Jahr 2024 ausgerichtet ist. Und das ist noch nicht alles; ich arbeite seit Februar 2025 intensiv an diesem Projekt, daher fallen mir im Moment bestimmt noch weitere Verbesserungen ein.

Also ja: Die Version von 2020 ist gut. Aber wenn man sie nebeneinanderstellt, wird das Flugzeug von 2024 das ältere wie eine ganz andere Generation wirken lassen.“