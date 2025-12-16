FlightFactor 757 V2 und 767 für X-Plane 12 aktualisiert

FlightFactor hat im Discord das Changelog für die Boeing757 V2 auf Version 2.6.22 und die Boeing 767 Version 1.6.22 veröffentlicht:
- Aktualisierte Implementierungen der TERR/WXR-Radargeräte in allen 757/767-Modellen (einschließlich des neuen WXR-Radars basierend auf X-Plane 12.3-Funktionen);
- aktualisierte Navigraph-Authentifizierungsmethode für Karten auf dem Tablet;
- Möglichkeit zur Verwendung gemeinsam genutzter Navigraph-Einstellungen aus anderen Flugplanungsprodukten hinzugefügt;
- möglicher Absturz im Zusammenhang mit dem TGDS-Plugin behoben;
- häufiges erneutes Anmelden bei Verwendung von Navigraph-Karten auf dem Tablet nicht mehr erforderlich;
- Logik des Hydrauliksystems (PTU, Gierdämpfer, Reservebremse (757)) korrigiert;
- Reihenfolge der EICAS-Meldungen korrigiert