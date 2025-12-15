Skyres Simulations Eviation Alice MSFS veröffentlicht

Nach LivtoAir in 2024 für MSFS 2020 veröffentlicht Skyres Simulations nun getrennte MSFS 2020 und MSFS 2024 Versionen der vom Hersteller Eviation als Zukunft der Luftfahrt bezeichneten vollelektrischen Alice.

Die Eviation Alice ist ein vollelektrisches Pendlerflugzeug, das Innovation und Effizienz vereint und speziell für regionale Kurzstreckenflüge entwickelt wurde. Das Flugzeug besteht hauptsächlich aus leichten Kohlefaserverbundwerkstoffen, hat eine Gesamtlänge von 17 Metern und eine Spannweite von 19 Metern. Seine Tragflächen mit hoher Streckung sind auf maximale aerodynamische Effizienz ausgelegt und ermöglichen so ein sanftes Gleiten bei minimalem Energieverbrauch. Der schlanke, stromlinienförmige Rumpf reduziert den Luftwiderstand und sorgt für eine ruhige, vibrationsfreie Kabine.

Angetrieben wird das Flugzeug von zwei Magni650-Elektromotoren mit je 640 Kilowatt (ca. 858 PS), die in einer Druckkonfiguration an den hinteren Rumpfseiten angebracht sind. Diese Motoren treiben zweiblättrige, drehzahlkonstante Propeller an und sind flüssigkeitsgekühlt, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Die Elektromotoren arbeiten außergewöhnlich leise, sodass die Alice auch auf lärmempfindlichen Flughäfen in Städten und Regionen mit minimalen Störungen operieren kann.

Treten Sie ein in die Zukunft der Luftfahrt.

SkyRes Simulations präsentiert stolz die Eviation Alice. Ein Pendlerflugzeug der nächsten Generation mit vollelektrischem Antrieb, das mit Präzision, Sorgfalt und Vision für den Microsoft Flight Simulator nachgebildet wurde.

Die Alice steht für eine Revolution im Regionalflugverkehr: sauber, leise, elegant und effizient. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Sie vollständig in das Erlebnis der elektrischen Luftfahrt eintauchen zu lassen – von Batteriesystemen und Schublogik bis hin zum wunderschön modernen Innenraum und dem verfeinerten aerodynamischen Flugverhalten.

Ganz gleich, ob Sie regionale Punkt-zu-Punkt-Routen fliegen, umweltfreundliche Einsätze planen oder einfach die sanfte Stille des elektrischen Antriebs genießen möchten – die Alice bietet ein einzigartiges und inspirierendes Erlebnis, das sich deutlich von der traditionellen Luftfahrt abhebt.

Hauptmerkmale:

Hochdetaillierte 3D-Modelle innen und außen mit scharfen Texturen, sorgfältig ausgearbeiteter Geometrie und modernen Oberflächendetails

Vollständig simuliertes elektrisches Antriebssystem, einschließlich: Batterielade- und Temperaturmanagement Dynamischer Leistungsabgabe-Kennlinien Effizienzbasierter Schubmodi und Ausdauerlogik

Umfangreiches Sounddesign mit Wechselrichter-Summen, Kabinenatmosphäre, Motorgeräuschen und Ladevorgängen

Passagier- und Frachtkonfigurationen für verschiedene Einsatzprofile

Sanftes, aerodynamisch abgestimmtes Flugverhalten für ruhige und stabile Flüge

Immersive Beleuchtung und Animationen

Die Alice verkörpert den Wandel hin zu nachhaltigem regionalem Reisen – modern, schlicht, elegant und zukunftsorientiert. SkyRes Simulations erweckt dieses Erlebnis für Simmer zum Leben, die etwas Neues, Innovatives und außergewöhnlich Schönes suchen.