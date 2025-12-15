PMDG kündigt Veröffentlichungstermin für die 737-800 für MSFS 2024 an

In üblicher Langatmigkeit kündigt Robert S. Randazzo im PMDG-Forum den Veröffentlichungstermin der Boeing 737-800 für MSFS 2024 an. Wer sich die Lektüre sparen möchte, sollte sich Donnerstag den 18.12.2025 vormerken.

Was macht ihr in euren Weihnachtsferien? Wir hätten da ein paar Ideen – falls ihr interessiert seid …

Kapitäne,

ich hoffe, es geht euch allen gut in diesem Dezember und ihr freut euch auf eine Pause bzw. etwas Urlaubszeit mit Freunden und Familie.

Traditionell ist dies die Jahreszeit, in der ich mit meinem klassischen weihnachtlichen „Dad Joke“ vorbeischaue und euch erzähle, dass es für den Rest des Jahres keine weiteren Updates mehr geben wird. Das sorgt in ein paar Ecken kurz für Panik, bis sich alle daran erinnern, dass das Jahresende noch zwei Wochen entfernt ist.

Dieses Jahr? Kein solcher Witz! Lest weiter!

Unsere 737 für 2020 ist in Software-Maßstäben ein wirklich altes Produkt, da sie vor über 3,5 Jahren veröffentlicht wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren wir außerordentlich stolz darauf, doch rückblickend – selbst bei der Veröffentlichung im Mai 2022 – hatten wir noch nicht vollständig verstanden, wie wir das Potenzial der neuen MSFS-Plattform wirklich ausschöpfen konnten. Sie ist zwar weiterhin ein Liebling vieler Simmer, aber mit der Ankündigung von MSFS 2024 haben wir diesen Übergang als Chance genutzt, unsere 737-Entwicklungsgeschichte neu zu starten und diese sehr geschätzte Produktlinie auf den Stand der Möglichkeiten des neuen Sims zu bringen. Das stellt ihre Nutzbarkeit und Wartbarkeit für viele Jahre sicher (und dient außerdem dazu, viel der Technologie einzubringen, die ihr auch in der PMDG 737 MAX sehen werdet!).

Die kommende PMDG 737-800NG für MSFS 2024 ist eine tiefgreifende Überarbeitung unserer früheren Produktlinie, bis hinunter zum Fundament neu aufgebaut, um die Fähigkeiten von MSFS 2024 voll auszunutzen. Das Kern-Technologiepaket der 737 bringt die gesamte unglaubliche, professionelle Simulationstiefe in MSFS 2024, profitiert jedoch stark vom Fokus auf die neuen Plattformfunktionen.

Eine massiv verbesserte virtuelle Kabine mit komplett neuem Materialeinsatz, lidar-gescannten Modell-Updates, neuer Beleuchtung und neuen Oberflächentexturen wird kombiniert mit vollständig neuen, hochauflösenden Kabinen, einer kompletten Suite an Gameplay-Features und interaktiven Gimmicks innerhalb und außerhalb des Cockpits, angepasster Türlogik (für Passagier- und Frachterversionen!), bedienbaren Cockpitfenstern und -türen sowie einem komplett neuen 3D-Soundset. Dieses wurde von einem professionellen Sound-Engineering-Team mit einem instrumentierten echten Flugzeug erstellt (geleitet von unserem eigenen Sound-Ingenieur, der zufällig auch viele Stunden als 737-qualifizierter Kapitän geflogen ist – was eine Menge Zweifel darüber beseitigt, ob es „richtig“ klingt!). Dazu kommen stark verbesserte Beleuchtung und Texturen sowie ein aufgewertetes Außenmodell – und das ist nur ein Teil dessen, was euch mit diesem Release erwartet.

Als wir in die Testphase eingetreten sind, haben uns unsere Beta-Tester immer wieder gesagt, dass diese Überarbeitung ihre Liebe zur 737 komplett neu entfacht hat, da sie eine so deutliche Verbesserung gegenüber der älteren 2020-Produktlinie darstellt. Das zeigt uns, dass sich die Mühe gelohnt hat, so viel Feedback von so vielen von euch zu sammeln, zusammenzuführen und umzusetzen. Die 737NG erhält damit ein völlig neues Leben im Übergang zu MSFS 2024. Vielen Dank für eure Partnerschaft und eure Ermutigung!

Intern bei PMDG haben wir intensiv über den geplanten Veröffentlichungstermin unserer 737 diskutiert: Es gibt noch ein paar Aufräumarbeiten am Außenmodell, die wir abschließen, obwohl der Rest des Flugzeugs am Samstagabend die Qualitätsfreigabe erhalten hat. Da die Weihnachtsfeiertage unmittelbar bevorstehen und viele von euch zwischen Weihnachten und Neujahr eine schöne Pause vom normalen Arbeits- bzw. Schulalltag haben, haben wir beschlossen, einige der verbleibenden Punkte auf unserer Aufgabenliste in die Nach-Release-Updates zu verschieben, die einem Release ohnehin immer folgen. Normalerweise würden wir das Produkt noch etwa zehn Tage zurückhalten, aber die Nähe zu den Feiertagen würde bedeuten, dass die Veröffentlichung erst nach den Feiertagen erfolgt – und viele von euch hätten dann keine Gelegenheit, das neue Produkt während ihrer freien Zeit wirklich zu genießen. Das wäre schade.

Auch wenn wir natürlich dazu neigen, zu sagen: „Lasst es uns einfach herausgeben, wenn wir fertig sind“, hielten wir es für sinnvoll, nach dem Release noch etwas Feinschliff nachzuliefern – und wir glauben, dass ihr es zu schätzen wisst, dass wir uns ein wenig verbiegen, damit ihr sie über die Feiertage genießen könnt.

Aktuell peilen wir einen Veröffentlichungstermin spät in dieser Woche an, mit dem Ziel 18.12.25, irgendwann nach 17Z.

Bitte beachtet, dass sich dies noch leicht ändern könnte, ich halte das jedoch für sehr unwahrscheinlich. Wir haben ein hohes Maß an Vertrauen in die Release-Reife, und die verbleibenden Punkte sind kosmetischer Natur und lassen sich problemlos in den Build integrieren. Verzögerungen würden nur auftreten, wenn etwas Entscheidendes in den letzten etwa 120 Testtagen übersehen worden wäre – was sehr unwahrscheinlich ist.

Da ich weiß, dass ihr euch das fragt, hier ein paar kurze Punkte zur Klärung der wichtigsten Fragen:

Was wird es kosten?

Die Preise werden sich an früheren Produkten orientieren, werden aber erst zum Release final festgelegt.

Bekommen frühere Besitzer einen Rabatt?

Ja. Wir werden sowohl PMDG.com- als auch Marketplace-Kunden unserer MSFS-2020-737-Produkte einen deutlichen Rabatt anbieten. Der Rabatt gilt für alle vier 737-Produkte und für alle Kunden, egal ob sie über PMDG.com oder den MS Marketplace gekauft haben.

Gilt der Rabatt über verschiedene Verkaufsplattformen hinweg?

Nein. Um den Rabatt zu erhalten, müsst ihr die neue Version über dieselbe Plattform kaufen, über die ihr auch die vorherige Version erworben habt. PMDG.com → PMDG.com oder Marketplace → Marketplace.

Gilt der Rabatt für nicht zuvor gekaufte Produkte?

Nein. Um z. B. den Rabatt für die 737-800 zu erhalten, müsst ihr diese zuvor für MSFS 2020 gekauft haben.

Wann kommen die anderen 737-Varianten?

Wir rechnen mit der Veröffentlichung der 737-600 und 737-900 im Januar und der 737-700 im Februar.

Wann kommt die 747?

Wenn sie fertig ist. 🙂

Was ist mit 777-Updates (und Sound!)?

Wir haben alle Entwicklungsressourcen von der 777 abgezogen, um die 737 fertigzustellen, und bereits im Oktober die Aufgaben des Sound-Teams geändert, um den 737-Release zu ermöglichen und mehr Zeit für zusätzliche 777-Aufnahmen zu gewinnen, mit denen wir zuvor nicht vollständig zufrieden waren. Einige Ressourcen kehren nun zur 777 zurück, um offene Punkte im Produkt zu bereinigen sowie das Sound-Update und ein paar weitere Dinge abzuschließen. Ab Januar könnt ihr wieder mit 777-Updates rechnen! Das Sound-Team freut sich sehr darauf, die Sound-Umgebung der 777 genauso robust und umfangreich umzusetzen wie bei der 737. Wenn ihr hört, was wir bei der 737 gemacht haben, werdet ihr euch auf das freuen, was für die 777 kommt!

Robert S. Randazzo

PMDG Simulations

http://www.pmdg.com