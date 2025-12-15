Contrail veröffentlicht viertes Entwicklungsupdate für die FA50

Contrail schreibt im Newsblog zur in Entwicklung befindlichen Dassault Aviation Falcon 50 für MSFS 2024:

Wir haben ein weiteres Entwicklungs-Update zur FA50 für euch – diesmal mit Fokus darauf, wo das Projekt aktuell steht und wie sich das auf unseren Veröffentlichungszeitpunkt auswirkt.

In den vergangenen Wochen ist die Entwicklung in eine deutlich fortgeschrittene und anspruchsvollere Phase übergegangen. Wir testen nun aktiv alle Flugphasen, unterstützt von realen Piloten, Mechanikern sowie einer Gruppe erfahrener Beta-Tester, die detailliertes und konstruktives Feedback liefern. Das Flugzeug wird in einer Vielzahl von Regionen, Wetterbedingungen und Einsatzszenarien geflogen, was uns hilft, Verhaltensweisen zu validieren, die erst bei intensiver Nutzung sichtbar werden.

Aus Systemsicht sind die meisten Systeme inzwischen implementiert. Die aktuelle Arbeit konzentriert sich auf Feinschliff, das Beheben von Randfällen sowie auf Probleme, die auftreten, wenn Systeme miteinander interagieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Abstimmung des Autopiloten, bei der wir ein stabiles und vorhersehbares Verhalten in allen Modi und Flugphasen sicherstellen.

Auf der visuellen Seite ist die 3D-Modellierung – innen wie außen – größtenteils abgeschlossen. Das Sounddesign bleibt jedoch ein bedeutender Arbeitspunkt, da das Sound-Set noch weiter abgestimmt werden muss, um das Flugzeug unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen realistisch darzustellen.

Unsere Beta-Tester haben auch über die eigentlichen Testflüge hinaus beigetragen. Innerhalb der Beta-Gruppe wurden bereits mehrere Community-Lackierungen erstellt, wie zum Beispiel diese RAF Envoy MK1. Dabei handelt es sich zwar eigentlich um eine FA900LX, sie sieht auf unserer FA50 aber genauso gut aus

Neben dem Flugzeug selbst gibt es noch wichtige Punkte außerhalb der reinen Kernentwicklung zu erledigen. Dazu gehören ein umfassendes Handbuch sowie strukturierte Tutorials. Da dies unser erstes Flugzeugprojekt ist, betrachten wir eine saubere Dokumentation und ein gutes Onboarding als essenziellen Bestandteil des Gesamtprodukts – nicht als optionales Extra.

Vor diesem Hintergrund möchten wir unsere Erwartungen hinsichtlich der Veröffentlichung klarstellen. Eine Veröffentlichung innerhalb dieses Jahres wurde als Entwicklungsziel kommuniziert, war jedoch nie ein Versprechen. Zum jetzigen Zeitpunkt würde das Erreichen dieses Ziels Kompromisse erfordern, die wir nicht eingehen möchten. Wir nehmen uns lieber die nötige Zeit, um die verbleibenden Arbeiten in der Qualität abzuschließen, die wir für unseren ersten Release erwarten.

Die Entwicklung schreitet stetig voran, und wir werden euch weiterhin über den Projektfortschritt informieren. Weitere Updates folgen.