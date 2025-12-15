Facebook-f Youtube Instagram Discord

Update 1.0.4 für die A2A Aerostar 600 veröffentlicht

Scott Gentile teilt im Forum das Changelog zu Update 1.0.4 der Accusim Aerostar 600 für MSFS 2020 und 2024.:

Hallo zusammen,

wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass ab sofort ein neues Update für die A2A Accu-Sim Aerostar 600 im A2A Store verfügbar ist. Kunden des A2A Stores können sich in ihr Konto einloggen und den neuesten Installer für MSFS 2024 und/oder MSFS 2020 nach Belieben herunterladen. Dieses Update bringt weitere Verbesserungen an Systemen, Sounds, Grafik, Physik und Avionik sowie eine Reihe von Fehlerbehebungen und Quality-of-Life-Verbesserungen.

Changelog

  • Sichtbare Passagiere auf allen Sitzen hinzugefügt
    (Hinweis: Die Sichtbarkeit des Copiloten wird über die MSFS-Einstellungen gesteuert)
  • Hydraulikfehler traten zu häufig auf – behoben
  • Verbesserte Stoßdämpfung am Boden
  • Kabine dichter gemacht, verbesserte Bodengeräusche
  • Überarbeitete Geräusche für Flugzeugvibrationen
  • Verbesserte Innenbeleuchtung
  • Panel-Farbe angepasst
  • Knisternde Außengeräusche beim Zoomen der Kamera behoben
  • Neues Rollgeräusch auf Gras
  • Neue Bremsenquietsch-Geräusche
  • Neue Starter-Physik
  • Aktualisierte Starter-Sounds
  • Automatische Tablet-Helligkeit feinjustiert
  • Kartenleuchte repariert
  • Index des KLN-Elektrizitätskreises korrigiert
  • EDM: REQ/RES-Anzeige bei „Direct-To“ korrigiert
  • Collins-Funkgeräte: Unterstützung für die Standard-MSFS-Tastenbelegung zur Frequenz­erhöhung/-verringerung hinzugefügt
  • Turbulenzen in VR aktiviert
  • GPS-650-Sounds behoben
  • Steuerung der Leerlaufstellung des Motors im Tablet hinzugefügt
  • Fehler mit durchgehendem Kraftstoffdruck behoben
  • Verbesserte Variation von Öldruck, Kraftstoffdruck und Ladedruck pro Flugzeug
  • Magneto-Code vereinfacht
  • [Tablet] Magneto-Steuerung als Radiobuttons umgesetzt
  • [Tablet] Abdeckungen für Pitotrohr, Wagenheber und Motorheizungen im Flug deaktiviert
  • Verbessertes Hot-Swapping des PMS GPS

MSFS-2020-spezifisch

  • KLN90B, GNS 430 & 530 sind anklickbar (MSFS 2020)
  • GTN-650-Tasten repariert (MSFS 2020)
  • Flugzeugbeschreibungen hinzugefügt (MSFS 2020)
  • Lichtdurchscheinen des Rundumlichts behoben (MSFS 2020)
  • Probleme mit beschlagenen Fenstern bei Initialisierung und Kabinenluftaustausch behoben (MSFS 2020)

Marketplace & Drittanbieter-Stores

Dieses Update wird in Kürze bei unseren Drittanbieter-Partnern, einschließlich des MSFS In-Game-Marketplace, eingereicht. simMarket-Kunden könne das Update einfach über die simMarket-app Herunterladen.

Viel Spaß beim Fliegen,
Euer A2A Simulations Team

https://youtu.be/axX5Fi4RF8w

0
