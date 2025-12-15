Update 1.0.4 für die A2A Aerostar 600 veröffentlicht

Scott Gentile teilt im Forum das Changelog zu Update 1.0.4 der Accusim Aerostar 600 für MSFS 2020 und 2024.:
Hallo zusammen,
wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass ab sofort ein neues Update für die A2A Accu-Sim Aerostar 600 im A2A Store verfügbar ist. Kunden des A2A Stores können sich in ihr Konto einloggen und den neuesten Installer für MSFS 2024 und/oder MSFS 2020 nach Belieben herunterladen. Dieses Update bringt weitere Verbesserungen an Systemen, Sounds, Grafik, Physik und Avionik sowie eine Reihe von Fehlerbehebungen und Quality-of-Life-Verbesserungen.
Changelog
- Sichtbare Passagiere auf allen Sitzen hinzugefügt
(Hinweis: Die Sichtbarkeit des Copiloten wird über die MSFS-Einstellungen gesteuert)
- Hydraulikfehler traten zu häufig auf – behoben
- Verbesserte Stoßdämpfung am Boden
- Kabine dichter gemacht, verbesserte Bodengeräusche
- Überarbeitete Geräusche für Flugzeugvibrationen
- Verbesserte Innenbeleuchtung
- Panel-Farbe angepasst
- Knisternde Außengeräusche beim Zoomen der Kamera behoben
- Neues Rollgeräusch auf Gras
- Neue Bremsenquietsch-Geräusche
- Neue Starter-Physik
- Aktualisierte Starter-Sounds
- Automatische Tablet-Helligkeit feinjustiert
- Kartenleuchte repariert
- Index des KLN-Elektrizitätskreises korrigiert
- EDM: REQ/RES-Anzeige bei „Direct-To“ korrigiert
- Collins-Funkgeräte: Unterstützung für die Standard-MSFS-Tastenbelegung zur Frequenzerhöhung/-verringerung hinzugefügt
- Turbulenzen in VR aktiviert
- GPS-650-Sounds behoben
- Steuerung der Leerlaufstellung des Motors im Tablet hinzugefügt
- Fehler mit durchgehendem Kraftstoffdruck behoben
- Verbesserte Variation von Öldruck, Kraftstoffdruck und Ladedruck pro Flugzeug
- Magneto-Code vereinfacht
- [Tablet] Magneto-Steuerung als Radiobuttons umgesetzt
- [Tablet] Abdeckungen für Pitotrohr, Wagenheber und Motorheizungen im Flug deaktiviert
- Verbessertes Hot-Swapping des PMS GPS
MSFS-2020-spezifisch
- KLN90B, GNS 430 & 530 sind anklickbar (MSFS 2020)
- GTN-650-Tasten repariert (MSFS 2020)
- Flugzeugbeschreibungen hinzugefügt (MSFS 2020)
- Lichtdurchscheinen des Rundumlichts behoben (MSFS 2020)
- Probleme mit beschlagenen Fenstern bei Initialisierung und Kabinenluftaustausch behoben (MSFS 2020)
Marketplace & Drittanbieter-Stores
Dieses Update wird in Kürze bei unseren Drittanbieter-Partnern, einschließlich des MSFS In-Game-Marketplace, eingereicht. simMarket-Kunden könne das Update einfach über die simMarket-app Herunterladen.
Viel Spaß beim Fliegen,
Euer A2A Simulations Team
https://youtu.be/axX5Fi4RF8w