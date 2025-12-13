BeyondATC aktiviert CPDLC- und ACARS-Unterstützung

BeyondATC hat in der Early-Access-(EA)-Version die Unterstützung für CPDLC (Controller Pilot Data Link Communications) und ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) freigeschaltet. Damit wird neben der Sprachkommunikation nun auch ein textbasiertes Verfahren für die Interaktion zwischen Crews und virtuellen Lotsen angeboten.

Funktionale Schwerpunkte

Textbasierte Freigaben: Pre-Departure Clearance (PDC) sowie CPDLC-DCL können als Textnachrichten empfangen werden, was insbesondere an stark frequentierten Flughäfen Entlastung verspricht.

Center-Logon: Piloten können sich per Logon-Code bei Center-Sektoren anmelden (die Codes sind in BeyondATC unter „Frequencies“ sichtbar) und anschließend anwendbare Anweisungen per Text erhalten.

Operative Anfragen: Höhenänderungen und Directs lassen sich via Text anfordern.

Wetter- und Informationsabruf: D-ATIS und METAR werden über ACARS bereitgestellt. Laut Entwicklerangaben ist diese Funktion jedoch noch neu; die Integration durch Drittentwickler wird sukzessive erfolgen.

Integrationsstatus und Voraussetzungen

Drittanbieter müssen CPDLC/ACARS gezielt implementieren. Es handelt sich nicht um eine Plug-and-Play-Lösung. BeyondATC nennt folgende Add-ons mit bereits vorhandener Integration: Fenix Simulations A319 / A320 / A321 iniBuilds A340 / A350 Fly the Maddog X MD-82 / MD-83 / MD-88

Nicht alle Flugzeug-Add-ons werden CPDLC unterstützen. Nutzer sollten die jeweilige Produktdokumentation konsultieren.

Für Produktsupport verweisen die Entwickler auf die Kanäle der jeweiligen Flugzeughersteller. Eine allgemeine Einführung in CPDLC stellt BeyondATC in seinem Wiki bereit (in Überarbeitung).

Betriebliche Hinweise

Erster Funkkontakt bleibt verpflichtend: Für die Nutzung von CPDLC ist das aktive Abstimmen auf die jeweilige Frequenz und ein initialer, gesprochener Erstkontakt erforderlich. MONITOR-Nachrichten werden nicht unterstützt; Anfragen an nicht abgestimmte Stationen werden zurückgestellt, bis die richtige Frequenz aktiv ist.

Feedback und Fehlerberichte

BeyondATC kündigt ein offenes Feedback-Fenster speziell für CPDLC an. Fehler sollen über den üblichen Bug-Report-Prozess gemeldet werden.

Ausblick

Die Entwickler rechnen mit einem schrittweisen Ausbau der ACARS-Funktionen und verweisen darauf, dass Partner bereits an der Umsetzung arbeiten. Nutzer können entsprechende Hersteller auf die Integration ansprechen; technische Informationen stellt BeyondATC auf Anfrage bereit.