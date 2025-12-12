MSFS Weekly Briefing 11 Dezember 2025

Wöchentliche Zusammenfassung
Es war eine riesige Woche für Microsoft Flight Simulator 2024! Nach der Early-Access-Veröffentlichung für PlayStation 5 in der letzten Woche für alle Spieler, die die Deluxe-, Premium-Deluxe- oder Aviator-Edition vorbestellt haben, starteten wir diese Woche mit der vollständigen Veröffentlichung der Standard Edition auf PS5. MSFS 2024 ist jetzt für alle PS5- und PS5-Pro-Spieler in allen Regionen verfügbar. Wir möchten allen neuen PlayStation-5-Simmers, die die virtuellen Himmel von Microsoft Flight Simulator 2024 erkunden, ein herzliches WILLKOMMEN aussprechen! Falls du die Flight Planner-Website noch nicht entdeckt hast: Sie wurde aktualisiert und unterstützt nun Logins sowohl mit Xbox- als auch mit PlayStation-Network-Konten. Dies ist ein unglaublich leistungsfähiges Tool, mit dem du deine Flüge auf einem PC, Laptop, Tablet oder einem anderen Gerät planen und dann direkt über das EFB im Spiel in Microsoft Flight Simulator 2024 importieren kannst. Schau es dir unbedingt an!
Als Nächstes haben wir am 8. Dezember das Sim Update 4 (1.6.32.0) auf PC und Xbox veröffentlicht. Dies ist ein riesiges Update mit Tausenden von Fehlerbehebungen und weiteren Verbesserungen. Am Mittwoch haben wir dann einen kleineren Patch veröffentlicht, um alle Plattformen (PC, Xbox und PS5) auf Version 1.6.33.0 zu aktualisieren. Die vollständigen Release Notes zu SU4 findest du unter den folgenden Links:
- Haupt-Release Notes zu Sim Update 4 (1.6.32.0)
- SU4 Änderungsprotokoll für maßgeschneiderte Flughäfen und Szenerien
- SU4 1.6.33.0 Release Notes
SU4 wurde außerdem mit zwei spannenden neuen Features veröffentlicht: dem aufregenden Red Bull Air Race-Modus und einem neuen Flugzeug, das für alle Spieler KOSTENLOS ist – dem überschallschnellen Boom XB-1. Um mehr über dieses innovative neue Flugzeug zu erfahren, das erste zivile Flugzeug amerikanischer Herstellung, das die Schallmauer durchbrochen hat, sieh dir unser neues Video der Boom Supersonic Partnership Series unten an:
Zu guter Letzt haben wir am 9. Dezember die Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion veröffentlicht. Du kannst dieses DLC-Paket kostenlos im In-Game-Marktplatz erhalten und anschließend eine Helikopter-Trainingseinheit absolvieren, dich einem Team unter der Leitung von Murray Bauman anschließen, um fünf nervenaufreibende Missionen in der Welt der beliebten Netflix-Serie zu fliegen, oder als Pilot für Hawkins Heli-Tours aufbrechen und den Schauplatz der Serie, Hawkins, Indiana, erkunden.
Diese Erweiterung enthält außerdem ein neues Fluggerät, das sowohl in den Stranger Things-Erlebnissen als auch im Free-Flight-Modus geflogen werden kann: den legendären Bell UH-1H Huey vom Entwickler Taog’s Hangar. Sichere dir jetzt die Stranger Things Expansion kostenlos im In-Game-Marktplatz!
Dies wird unser letzter Weekly Briefing im Jahr 2025 sein, aber nächste Woche am 18. Dezember veröffentlichen wir noch ein Marketplace-Update. Wir wünschen allen eine sichere und friedliche Weihnachtszeit und wir sehen uns 2026 wieder!