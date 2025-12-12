FSS Status Quo Q4-2025

FSS (Flightsim Studio AG) hat ein neues Statusupdate im Newsblog veröffentlicht:

Liebe Community

Das Jahresende rückt näher und wir möchten euch ein Update zu unseren aktuellen Projekten geben.

Boeing 727 Serie

Wir freuen uns sehr, dass sich so viele von euch weiterhin für unsere 727-200 begeistern, und heißen auch die vielen neuen Nutzer willkommen, die dieses wunderschöne klassische Flugzeug über die modernere Super27 entdeckt haben. Das Addon ist inzwischen technisch sehr stabil, aber wir arbeiten weiterhin an kleineren Verbesserungen. Eine neue Version 1.1.6 wird bald veröffentlicht.

Wie einige von euch bereits wissen, arbeiten wir nun an der 727-100 Variante. Sie basiert auf unserem bestehenden Code, bringt jedoch mehrere wichtige Änderungen mit sich. Die -100 war das erste Modell der 727-Familie und nutzte in einigen Bereichen andere Systeme. Auch das Cockpit weist einige Unterschiede auf, wie z. B. die Form des Instrumentenbretts, Steuerhorn, Schubhebel und Warnleuchten. Wir versuchen, diese so originalgetreu wie möglich umzusetzen, ohne dass ihr zu lange warten müsst.

Unser Ziel ist es, die 727-100 später in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres zu präsentieren. Ob wir das schaffen, hängt vor allem von der Gesundheit und dem Wohlbefinden unseres Teams ab. Sie verdienen auch eine ruhige Weihnachtszeit. Bis dahin geben sie ihr Bestes.

E-Jets Serie

Unsere Betatester arbeiten unermüdlich und melden ein Problem nach dem anderen – und wir beheben sie nach und nach. Zum Glück handelt es sich bei vielen der Themen, mit denen wir uns gerade befassen, um Dinge, die selbst unser Beraterteam aus echten Piloten nicht immer eindeutig beantworten kann. Oft sind es Randfälle, was bedeutet, dass die meisten Kernsysteme bereits zuverlässig funktionieren. Wir haben gerade den VNAV-Autopiloten für unsere Tester freigegeben – ein weiterer wichtiger Meilenstein.

Wir schätzen das anhaltende Interesse von Menschen, die dem Betateam beitreten möchten, sehr. Es zeigt, wie groß die Vorfreude auf die E-Jets immer noch ist. Wie bereits im letzten Update erwähnt, planen wir, allen Zugriff auf eine experimentelle Version zu geben. Diese wird nicht die finale Version sein, sondern der aktuelle Entwicklungsstand, den auch unsere Betatester nutzen. Das Betateam wird uns weiterhin dabei helfen, das Flugzeug zu verbessern, und ihr werdet in größeren Abständen eine experimentelle Version erhalten, ohne jeden einzelnen Entwicklungsschritt mitzuerleben.

Es gibt einige Pflichtpunkte, die vor einer öffentlichen experimentellen Version abgeschlossen sein müssen – wie die Implementierung des TCAS und die Migration der gesamten Sound-Logik zu WASM. Genau wie bei der 727 hoffen wir, euch noch vor Jahresende eine solide Version geben zu können, aber wir können es nicht versprechen.

.Tecnam Flugzeuge

Wie bereits angekündigt, erhält unsere Tecnam-Flotte ein großes Update. Mit neuen Funktionen wie dem FS24-Walkaround-Modus und einem FS24-nativen EFB für Beladung und Flugzeugoptionen wird dieses Update ausschließlich für FS24 erscheinen. Das bedeutet, dass die FS2020-Ära für uns endet, und wir freuen uns auf alles, was FS24 und zukünftige Updates mit sich bringen.

Die P2012 befindet sich bereits in einem sehr fortgeschrittenen Stadium und wird Anfang 2026 in die Beta gehen.

Events 2026

Nachdem wir viele von euch dieses Jahr an unserem großen Stand beim FSWeekend in Lelystad getroffen und mit unseren Entwicklern gesprochen haben, möchten wir euch mitteilen, dass wir 2026 nicht in Lelystad teilnehmen werden. Stattdessen konzentrieren wir uns vollständig auf die Fertigstellung der E-Jets und unserer anderen Projekte. Wir haben gelernt, dass solche Events viel Zeit in Anspruch nehmen und viele Teammitglieder von ihrer Arbeit abhalten. Daher legen wir ein Jahr Pause ein.

Wir werden jedoch an der FSExpo 2026 in Minneapolis mit einem kleinen, aber feinen Stand teilnehmen. Und hoffentlich können wir gemeinsam die Veröffentlichung der finalen E-Jets-Version feiern. Mal sehen, was das nächste Jahr sonst noch bringt.

Wir wünschen euch eine wunderbare und friedliche Weihnachtszeit und einen großartigen Start ins neue Jahr mit vielen angenehmen Flügen.