Aerosoft klärt auf: A340, Szenerien, Hardware und mehr

Aerosoft hat über Discord einen ausführlichen Überblick über laufende und kommende Entwicklungen gegeben. Dabei zeigt sich: 2025 war für den Publisher ein arbeitsreiches Jahr und 2026 dürfte mit mehreren wichtigen Veröffentlichungen noch intensiver werden.

Hardware: Neues für Homecockpit-Fans

Im Hardware-Segment kündigt Aerosoft unter anderem zwei neue 737-Throttle-Quadranten (NG und MAX) an, die sich an anspruchsvolle Homecockpit-Nutzer richten. Die Geräte sollen über Aerosoft in Europa vertrieben werden und gehören mit einem Preis um 3.500 Euro zu den hochpreisigen Lösungen.

Daneben erweitert Honeycomb sein Sortiment um Produkte wie den Sierra-TPM, einen neuen Joystick und die Lite-Serie. Außerdem sind Pimax-VR-Headsets sowie der Tobii Eye Tracker im Shop verfügbar.

Tools: Überarbeitung von Toolbar Pushback Pro

Das beliebte Tool Toolbar Pushback Pro erhält derzeit eine umfassende technische Überarbeitung. Aerosoft will Fehler beheben und das Nutzererlebnis verbessern, nennt jedoch keinen konkreten Zeitplan.

Szenerien: Fortschritte in Stuttgart, Herausforderungen in Paris

Der Flughafen Stuttgart (EDDS) ist fertig entwickelt, wird jedoch durch fehlerhafte Photogrammetrie- und Geländedaten seitens Asobo blockiert. Sollte keine zeitnahe Lösung erfolgen, plant Aerosoft einen eigenen Workaround mit Veröffentlichung Anfang 2026.

Deutlich schwieriger gestaltet sich die Entwicklung des Flughafens Paris Charles-de-Gaulle. Für das Projekt werden weiterhin lokale Kontakte und Detailinformationen benötigt. Ein Release läuft höchstwahrscheinlich auf 2026 hinaus.

Neben diesen Großprojekten befindet sich auch Mount Everest Vol. 3 in Arbeit und soll umfangreicher ausfallen als die Vorgänger. Durch interne Strukturänderungen will Aerosoft mehr Add-ons auch auf Xbox und PlayStation 5 bringen.

Flugzeugprojekte: A340 verzögert sich – CRJ und A330 NEO machen Fortschritte

Der Airbus A340-600 Pro befindet sich in der finalen Entwicklungsphase, erscheint jedoch frühestens 2026. Aerosoft begründet dies damit, dass ein Release um Weihnachten keinen ausreichenden Support ermöglichen würde. Preislich soll sich das Add-on zwischen den bekannten Produkten von Fenix, PMDG und iniBuilds einordnen. Erstmals wurden Außenansichten des Modells gezeigt, zudem ist ein Vorstellungslivestream geplant.

Hierzu der bekannte Hinweis „In Development!“ – Es fehlen laut Aerosoft noch viele Layer und Details bei den gezeigten Bildern.

Der A330 NEO befindet sich im Bug-Fixing, ohne Beteiligung von ToLiss. Eine mögliche Pro-Version bleibt langfristig offen.

Die CRJ v2 erhielt bereits spürbare Verbesserungen beim Flugverhalten. Entwickler Hans Hartmann arbeitet zudem an einer nativen Version für den Microsoft Flight Simulator 2024.

Ein neues, geheimes Flugzeugprojekt

Aerosoft bestätigte außerdem ein bislang unangekündigtes Flugzeugprojekt. Details sind nicht bekannt. Eine erste Vorstellung könnte beim FlightSimWeekend in Lelystad im März 2026 erfolgen.