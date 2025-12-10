Vessels: Global Shipping 24 — Die nächste Generation globaler Schifffahrtsrouten für MSFS2024

Seafront Simulations hat die native MSFS 2024 Version von dem aus dem MSFS 2020 bekannten Global Shipping veröffentlicht. Eine der Besonderheiten sind über 15000 fahrende Schiffe auf denen man mit dem Hubschrauber landen kann, viele davon mit Helipads. Zu finden sind die Schiffe über die Global Shipping Interactive Map. Aktuell ist das Add-on nur auf der Herstellerwebseite erhältlich, ein Marketplace-Release soll folgen.

Vessels: Global Shipping 24 ist der Nachfolger des ursprünglichen Add-ons für MSFS2020. Es wurde vollständig für die MSFS2024-Engine neu entwickelt – und behält gleichzeitig alles bei, was die Community geliebt hat: weltweite Routen, realistisches Schiffsverhalten und immersive visuelle Darstellung.

Neu dabei sind bewegliche, landbare Schiffe, deutlich bessere Performance, schnellere Ladezeiten, mehr Vielfalt und mehr Schiffe als je zuvor.

Zehntausende Schiffe befahren Ozeane, Handelsrouten und Küstenlinien – und bringen Leben in große Häfen, wichtige Engpässe und entlegene Hochseerouten, besonders für Langstreckenflüge.

Mit über 90 Schiffstypen, detaillierten und LOD-optimierten Modellen sowie einer interaktiven Kartenansicht zur Flugplanung macht Global Shipping 24 die Meere lebendig und dynamisch wie nie zuvor.

Erkunde einige der verkehrsreichsten Schifffahrtsrouten und Hafenanflüge der Welt:

Ärmelkanal

Straße von Gibraltar

Straße von Singapur

Elbe, Deutschland

Bosporus & Çanakkale, Türkei

Skagerrak

Hongkong

Bangkok

Sundastraße, Indonesien

Long Beach & San Francisco

Tokio

Straße von Hormus

Plus: Besonderes Augenmerk auf ikonische Orte:

Panamakanal

Suezkanal

Rotterdam

Norwegische Fjorde

…und auf die unzähligen Ozeane dazwischen – sorgfältig mit Schiffen belebt für ein wirklich globales Simulationserlebnis.