VATSIM erst ab 16 Jahre, was haltet ihr davon?

VATSIM hat heute bekanngegeben das ab dem 1.Januar 2026 nur noch neue User ab 16 Jahre zugelassen werden.

So steht es in dieser Forumsmeldung:

„Wir geben eine wichtige Aktualisierung unserer Nutzungsrichtlinien bekannt. Diese ist Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, allen Mitgliedern ein sicheres und einladendes Umfeld zu bieten. Ab dem 1. Januar 2026 wird das Mindestalter für Nutzer des VATSIM-Netzwerks auf 16 Jahre angehoben.

Wichtige Hinweise:

Bestandsschutz: Aktuelle Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren sind von dieser Änderung nicht betroffen. Sie können das Netzwerk weiterhin nutzen und genießen Bestandsschutz. So können sie VATSIM wie gewohnt nutzen.

Neue Mitglieder: Alle neuen Nutzer, die dem VATSIM-Netzwerk ab dem 1. Januar 2026 beitreten möchten, müssen zum Zeitpunkt der Registrierung mindestens 16 Jahre alt sein.

Wir sind überzeugt, dass diese Änderung das Nutzungserlebnis für unsere Community verbessert und gleichzeitig die Sicherheit und ein verantwortungsvolles Miteinander in unserem Netzwerk fördert.

Vielen Dank, dass Sie ein geschätztes Mitglied von VATSIM sind. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.“

In den sozialen Medien wird diese Massnahme grösstenteils kritisiert:

Was haltet Ihr davon?