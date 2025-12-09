Facebook-f Youtube Instagram Discord

Stranger Things gratis im MSFS2024 gelandet

Nach einem kurzen Teaser vor einigen Tagen, ist ab heute das Stranger Things Addon kostenfrei im MSFS2024-Marketplace erhältlich.

Ein actiongeladener Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die vielen neuen Inhalte, welche der Kooperation zwischen der Netflix-Serie und dem Microsoft Flight Simulator zu verdanken sind. Teil dieses Pakets ist unter anderem der Hubschrauber Bell UH-1H Huey, fünf spannende Missionen und über 40 detailliert nachgebaute Points of Interest aus der Serie.

Christian
Christian
9 Stunden zuvor

Ein ganz tolles Geschenk so kurz vor Weihnachten. Gerade mal eine Runde über Hamburch mit der SAR Lackierung geflogen. Fühle mich gerade etwas in Zeit von Dirk Brandenburgs Hamburg Szenerie für den FS2004 versetzt.

Claudio
Claudio
5 Stunden zuvor

Ja, eine tolle Idee und spektakulär. Leider lässt sich der Huey nicht starten, weder mit Auto Start noch manuell. Dafür gab es immer, ob im Freiflug oder im Addon, CTD.

