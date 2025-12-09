Stranger Things gratis im MSFS2024 gelandet

Nach einem kurzen Teaser vor einigen Tagen, ist ab heute das Stranger Things Addon kostenfrei im MSFS2024-Marketplace erhältlich.

Ein actiongeladener Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die vielen neuen Inhalte, welche der Kooperation zwischen der Netflix-Serie und dem Microsoft Flight Simulator zu verdanken sind. Teil dieses Pakets ist unter anderem der Hubschrauber Bell UH-1H Huey, fünf spannende Missionen und über 40 detailliert nachgebaute Points of Interest aus der Serie.