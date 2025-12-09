Release von Flow Pro & Flow Essentials für MSFS 2024

Parallell 42 hat die lange erwartete MSFS 2024 Version ihres Flow Tools veröffentlicht und schreibt dazu im Newsblog:

Hallo Captain,

Flow stand schon immer dafür, dass sich die Interaktion mit dem Simulator natürlich anfühlt – weniger umständliche Menüs, mehr Zeit zum Fliegen. Und apropos Zeit: Wir haben lange daran gearbeitet, Flow für Microsoft Flight Simulator 2024 vorzubereiten. Heute können wir endlich sagen, dass wir mit dem Ergebnis absolut zufrieden sind:

Flow Pro und Flow Essentials sind jetzt offiziell für MSFS 2024 verfügbar – exklusiv im //42 Store.

Das hier war kein schneller Port und keine einfache Migration. Es war ein kompletter Neubau. Die Sorte Projekt, bei der man etwas neu aufbaut, testet, kaputtmacht, wieder aufbaut – und trotzdem um zwei Uhr morgens vor Logs sitzt und den Simulator verflucht. MSFS 2024 hat unter der Haube eine Menge verändert, und Flow passend zu machen, erforderte Geduld und eine absurd große Menge Problemlösung.

Aber wir haben durchgezogen, weil wir wissen, wie wichtig Flow für viele von euch ist. Und weil wir etwas Stabiles und Poliertes liefern wollten – keine überhastete Veröffentlichung.

Flow tut weiterhin genau das, wofür es entwickelt wurde:

Es gibt dir schnellen Zugriff auf die Dinge, die du wirklich nutzt

Es räumt deinen Workflow auf

Es ermöglicht dir ein Menüsystem zu bauen, das für dich Sinn ergibt – und dich nicht in jemand anderes Vorstellung eines „Standards“ zwingt

Flow Pro bietet dir tiefere Skripting-Tools und Community-Widget-Support, wenn du mehr willst. Essentials hält alles einfach und übersichtlich.

Wir sind unglaublich stolz auf das Ergebnis. Es hat Zeit gebraucht, um es richtig zu machen – und wir veröffentlichen lieber etwas später, das zuverlässig ist, als früh etwas herauszubringen, das ständig nachgebessert werden muss. Jetzt ist Flow stabil, poliert, und es fühlt sich wieder wie Flow an.

Noch ein letzter Hinweis: Dies ist eine PC-exklusive Veröffentlichung. Die Technik hinter Flow benötigt Freiheiten und Zugriffsmöglichkeiten, die nur ein Windows-Setup bietet. Daher ist Flow für MSFS 2024 ausschließlich auf dem PC verfügbar.