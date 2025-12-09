Neue Flughäfen in Afrika und Europa erhältlich

Momentan gibt es wieder viele Neuerscheinungen im simMarket, hier eine kleine Auswahl.

Afrika

Prince Muhammad Bin Abdulaziz International Airport (OEMA) – V2 MSFS 2020 / 2024 von Tuwaiq Designs

Erleben Sie die spirituelle Essenz und den historischen Charme der heiligen Stadt Saudi-Arabiens mit dem verbesserten V2-Update unserer sorgfältig gestalteten Szenerie des Prince Muhammad Bin Abdulaziz International Airport (OEMA) für den Microsoft Flight Simulator.

Besitzer der MSFS 2020 Version sind für ein kostenloses Update berechtigt.

Benina International Airport MSFS 2024 von AZRSIM

Der internationale Flughafen Benina (IATA: BEN, ICAO: HLLB) liegt im Bezirk Benina, etwa 19 Kilometer östlich von Bengasi, Libyen. Er ist nach dem internationalen Flughafen Tripolis der zweitgrößte Flughafen des Landes und ein wichtiges Tor zur östlichen Region Libyens. Betrieben wird der Flughafen vom libyschen Zivilluftfahrt- und Meteorologiebüro.

Auch hier gibt es ein kostenloses Update für Besitzer der MSFS 2020 Version.

FSDG Casablanca MSFS 2020/2024

Casablanca! Einer der größten Airports in Nordafrika jetzt in Spitzenqualität für den MSFS!



Mit mehr als 10 Millionen Passagieren jährlich ist Mohammed V das perfekte Gegenstück zu der beliebten FSDG – Kapstadt Szenerie. Nur 30 Minuten von Lissabon und gerade einmal 45 Flugminuten von beliebten Zielen wie den Kanaren, Balearen oder Madrid entfernt, ist Casablanca die ideale Wahl für alle Afrika-Fans!



Features:

Sehr realistische Darestellung des Mohammed V International Airport, Casablanca, Marokko (GMMN)

Aktuelles Groundlayout und neues Terminal mit 3D Inneneinrichtung

MSFS-Technologien (dynamische Beleuchtung, reflektierende Texturen und mehr)

Optimiert für großartige Leistung und visuelle Qualität

Kompatibel mit allen bekannten Add-ons einschließlich GSX

Europa

London Oxford Airport MSFS 2024 von Cloudberry Creation

Erleben Sie den Flughafen Oxford so, wie er sein sollte – mit dem London Oxford Airport (EGTK) von Cloudberry Creations. Von Grund auf für den Microsoft Flight Simulator 2024 entwickelt und dem aktualisierten Flughafenlayout von 2025 nachempfunden, bietet EGTK eine gelungene Mischung aus Realismus und hoher Performance für alle Fluggäste.

Der London Oxford Airport, früher bekannt als (und immer noch häufig so genannt) Kidlington Airport, ist seit Jahren ein Drehkreuz für britische Piloten. Tausende von Flugschülern nutzen ihn auf dem Weg zu ihrer Privatpilotenlizenz (PPL) oder CPL/ATPL. Neben seiner Bedeutung als Ausbildungszentrum bietet der Flughafen Oxford auch VIP- und Charterdienste an. So können auch diejenigen, die das Glück haben, mit einem eigenen Privatjet nach Großbritannien zu reisen, von dort aus starten und landen. Der Flughafen erinnert zudem an seine Wurzeln als RAF Kidlington und beherbergt zahlreiche Flugzeuge von nahegelegenen Militärstützpunkten wie der RAF Brize Norton. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es ihm, alles abzufertigen – von kleinen Propellermaschinen bis hin zu Boeing Business Jets.

Budapest – Ferenc Liszt International Airport MSFS 2024 von Barelli MSFS Addon

Ungarns wichtigster Flughafen, etwa 16 km südöstlich der Budapester Innenstadt, ist seit 2011 nach Ferenc (Franz) Liszt benannt. Er wurde am 7. Mai 1950 eröffnet und ist umgangssprachlich immer noch als „Ferihegy“ bekannt.

Die BMA-Szenerie für MSFS 2024 wurde auf AIP Hungary AD-2-LHBP-PDC (Juli–September 2025) aktualisiert.

Eine MSFS 2020 Version ist separat erhältlich.

Flugplatz Gstaad–Saanen für MSFS 2024 von Threesix Visuals

Der Flugplatz Gstaad-Saanen liegt im Herzen des Berner Oberlandes, eingebettet in die malerische Alpenlandschaft. Ursprünglich im Zweiten Weltkrieg als Militärflugplatz errichtet, wurde er bereits 1946 für Segelflugbetrieb genutzt. 1965 wurde der Flugplatz zivil genutzt und ist bis heute bei Segelfliegern sehr beliebt. Er spielt zudem eine wichtige Rolle im Privatjetverkehr, insbesondere während des jährlich stattfindenden Tennisturniers Gstaad Open.

Dieses Add-on basiert auf umfangreichen Recherchen und Hunderten von Referenzfotos von Gebäuden und der umliegenden Landschaft. Eine große Sammlung handgefertigter 3D-Objekte und -Strukturen, veredelt mit detaillierten PBR-Texturen, sorgt für ein immersives und authentisches Erlebnis.