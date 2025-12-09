Facebook-f Youtube Instagram Discord

Boom XB-1 für MSFS 2024 kostenlos erhältlich

Relativ unbemerkt im Schatten der SU-4 Veröffentlichung hat Microsoft gestern auch ein Video über die ab sofort kostenlos im MSFS 2024 auf allen Plattformen erhältliche Supersonic Boom XB-1 veröffentlicht. Der Überschallflieger ist bereits in der normalen Flugzeugauswahl im Free Flight Modus zu finden.

Bist du bereit, mit der Boom XB-1, Amerikas erstem zivilen Überschalljet im Microsoft Flight Simulator 2024, die Schallmauer zu durchbrechen? Dieses aufregende Flugzeug ist jetzt KOSTENLOS auf allen Plattformen in MSFS 2024 verfügbar.

