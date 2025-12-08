Update V1.0.5 für iniBuilds A340-300 veröffentlicht

MattY schreibt im Inibuilds-Forum:
Unser fünftes Update für den A340 ist da! Es bietet weitere Verbesserungen mit neuen Funktionen, Systemoptimierungen, Grafikkorrekturen, EFB-Korrekturen und optimierten Audiohinweisen. Dieses Update führt die Offset-Funktionalität, ein Cockpit-Panel für Flugbegleiter, eine verbesserte Navigationsdatenverarbeitung und eine Reihe systemweiter Fehlerbehebungen ein. Zusätzlich wurden Grafikverbesserungen, Stabilitäts-Upgrades für das EFB und die wiederhergestellten Ansagen für ein flüssigeres und eleganteres Flugerlebnis im gesamten Flugzeug vorgenommen.
Dieses Update kann über den In-Game-Marktplatz heruntergeladen werden.
V1.0.5
SYSTEME
OFFSET HINZUGEFÜGT
Meldung „Datenbankzyklus prüfen“ bei Verwendung des alten Navigraph-Navigationsdatenzyklus HINZUGEFÜGT
Flugbegleiter-Panel in der Kabine HINZUGEFÜGT
CPDLC-Funktion „TEXT HINZUFÜGEN“ HINZUGEFÜGT
ISIS-Scrollradbeschleunigung HINZUGEFÜGT
Flugmodell – zusätzlicher Spoilerwiderstand HINZUGEFÜGT
Geplante hohe Geschwindigkeit für IF-Wegpunkt behoben
TR1-FEHLER – STBY-PUMPE 4 wurde nicht als defekt angezeigt
Behoben: Eingabe von (6-stelligen) benutzerdefinierten Wegpunkten als Fixinformationen nicht möglich
MCDU-BRT/DIM-Verhalten behoben
EIS1-DU-Einschaltsequenz behoben
Aktive Wegpunkthöhe wurde immer mit 10 Fuß vorhergesagt
FPLN-Seite und PERF-Seite zeigen unterschiedliche Ziel-MACH-Geschwindigkeiten an
Logik der Anzeigeleuchte für das mittlere Fahrwerk bei alternativer Fahrwerksausfahrt behoben
Enteisung nur für Triebwerke 3 und 4 änderte nicht die Leerlauf-N1-Anzeige
AOC-Meldung – DEP und ETA behoben Zeit falsch
BEHOBEN: AOC TO PERF REQ – TOW immer in kg
BEHOBEN: AOC TO PERF REQ-Nachricht: RWY fehlt
BEHOBEN: Fehlendes * für Fenster-CSTRs auf der FPLN-Seite
BEHOBEN: Fehlender ND-HDG-Zielwert außerhalb des Bildschirms
BEHOBEN: Berichtsseite – OVHD-WPT-Höhe wird als 0 Fuß angezeigt
BEHOBEN: INIT B RTE RSV nicht als Prozentsatz änderbar
BEHOBEN: Kabinenhöhe und Delta-P
BEHOBEN: AOC WX REQ nicht funktionsfähig
BEHOBEN: IDENT-Seite – Verhalten der Schaltfläche „ALLE LÖSCHEN“ bei gespeicherten Daten
BEHOBEN: PFD-HDG-Bandkurszeigerproblem beim Überschreiten von HDG 360
BEHOBEN: Triebwerksausfall: Falsche Zielgeschwindigkeit während der CLB-Phase
BEHOBEN: APPROACH VIA-Seite – Position „NONE“ zu weit links
BEHOBEN: AOC-Nachflugbericht – ETE-Zeile entfernen
BEHOBEN: RMP-Ziffern flackern gelegentlich beim Einstellen von Frequenzen
BEHOBEN: Unmöglich hoch MORA wird im ND-Bereich 160/320 angezeigt
Festes Format für die Seite „Schritthöhe“
Festes Format für die Seite „F-PLN A“
Festes Format für die Seite „Gleichzeitpunkt“
Festes Format für die Seite „Positionsüberwachung“
Festes Format für Längen- und Breitengrad beim Erstellen benutzerdefinierter Wegpunkte
Festes Format für die Seite „ATC-Höhenanforderung“ – Metrisches Format für Höhenanforderungen
Festes Format für die Seite „Neuer Wegpunkt“
Festes Format für die Seite „Sekundärer Halt“
Festes Format für die Seite „Sekundärer F-PLN-Luftweg“
Festes Format für die Seite „Bericht“
Festes Format für die Seite „Wind“
Festes Format für die Seite „Vertikale Umkehrung“
Festes Format für die Seite „ISIS-Fehler“
Festes Format für die Menüseite – ATSU nach LSK6L verschieben
Festes Format: Leerzeichen hinter ILS auf der Seite „RAD NAV“ (LSK3L) entfernen
Festes Format für die Ausrichtung von ILS-Frequenz und -Kennung auf der Ankunftsseite
Festes Format für den Datenindex – Gespeicherte Wegpunkte und Navigationshilfen PROG-Seite – CRZ ALT-Feldformat, wenn INIT A nicht ausgefüllt ist
BEHOBEN: Flugmodell – MOI-Anpassungen
ART
BEHOBEN: Radkeile unterhalb der Bodenlinie
BEHOBEN: Hintergrund des Kabinenausgangsschilds sollte weiß sein
BEHOBEN: Reifenverformung bei bestimmten Gewichten
BEHOBEN: Aufkleber des Wickeltisches von der Toilette hinter dem Cockpit entfernt
BEHOBEN: Animation der OVHD-Landewiederherstellungstaste
BEHOBEN: Animation der OVHD-Hydraulikpanel-Drucktasten
BEHOBEN: Integrierte Beleuchtung am OVHD-Kabinen-Druckknopf fehlt
BEHOBEN: OVHD-Prim/SEC-FCTL-Schutzvorrichtungen funktionieren nicht / Schutzvorrichtungen bewegen sich nicht
BEHOBEN: ACU-Modell verschwindet aus nächster Nähe
BEHOBEN: GPU-Positionierung verhindert Clipping des GSX-Frachtladers
BEHOBEN: Hintere MLG/Mittelräder schweben bei bestimmten Schwerpunktwerten
BEHOBEN: Hintergrundbeleuchtungsintensität der ACP-Tasten CALL, MECH und ATT
BEHOBEN: Animation der langsamen Scheibenwischer stoppt nicht kurz am oberen Rand
BEHOBEN: Durchscheinen der Leuchtmasse heißer MLG-Bremsen Fahrwerk/Streben
BEHOBEN: Schnee ragt durch die Querruder-Steuerflächen
BEHOBEN: Schneetexturmaske an der äußeren Triebwerksverkleidung von Triebwerk 1 und 4 (weißes Rechteck)
BEHOBEN: Fehlende Leuchtanzeige für die automatische Bremsfunktion
EFB
BEHOBEN: ASU ACU wird nach Auswahl nicht mehr angezeigt
BEHOBEN: „FEHLER: INSTANZ WAR NULL“ auf der Seite „Mein Flug“ beim Auswählen von „Aus SimBrief importieren“
BEHOBEN: Anzeigeformat des Gewichtsfelds auf der Seite „Perf“
BEHOBEN: Eingabeformat für negative Temperaturen auf der Seite „Perf“
BEHOBEN: Die Schaltfläche „Landeleistung synchronisieren“ zeigte das Wetter des Abflughafens anstelle des Wetters des Ankunftshafens an
SOUNDS
BEHOBEN: Fehlende Zwischenansagen
BEHOBEN: Fehlende wiederholte RA-Ansagen