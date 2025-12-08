MSFS 2024 Sim Update 4 veröffentlicht

Microsoft hat die Veröffentlichung des SU4 für MSFS 2024 bekanntgegeben. Die Liste ist endlos, deshalb nur eine kurze Zusammenfassung. Den vollständigen Changelog findet man hier. Wer auf Neuigkeiten bzw. Updates zur EC 135 und den seit Monaten angekündigten Patch für die H225 wartet, wird mal wieder enttäuscht.
Hinweise
- Veraltete Community-Pakete können Stabilität und Ladezeiten beeinträchtigen.
- Feedback zu SU4 soll über Foren abgegeben werden.
- Weitere Release Notes (v.a. für Flugzeuge/Airports) folgen.
Neue Inhalte & Features
- Weltfotograf-Modus: Sammlungsseite zeigt nur den Titel des jeweils angehoverten Ziels.
- Lade-Spinner im Avatar-Editor hinzugefügt.
- Neue Grafikoption auf Konsolen: Sitzgurte ein-/ausblendbar.
- Unterstützung für Helikopter-Vortex-Ring-State-Schutz.
Stabilität & Performance
Umfangreiche Crash-Fixes in vielen Systemen, darunter:
- Bootvideo, Weltkarte, ATC, Smart Camera, Flight Planner, Copilot, CFD, KI-Pfadsystem, Pushback, Audio, Kamera, Airport-Simulation, METAR, VR, Terrain, TIN-Städte, Cabin Service, Aircraft Loading & Creation u.v.m.
Performance-Optimierungen:
- Bessere Gras- und Szenenrendering-Performance.
- Verbesserte GUI-Performance (Menüseiten).
- Optimierungen von CPU-Hauptthread und Event-Display-Code.
- Verbesserter Umgang mit Mip-Streaming (PC/Xbox): Weniger Stottern, bessere Texturqualität.
- Verbesserte Verarbeitung von Straßen-/Boots-Verkehr.
- Optimierungen in Airport-, ATC-, Terrain- und Sim-Flow-Systemen.
Weitere Verbesserungen:
- Verringerte Speicherprobleme & Out-of-Memory-Risiken.
- Verbesserte Ladezeiten für Materialien & Runways.
- Reduziertes Pop-In von Objekten.
- Stabilere Inverse-Kinematik für 3D-Piloten (MSFS2020).
Technische Änderungen
- Neues XML-Attribut:
SimBase.DependOnSettingszur bedingten Aktivierung abhängig von Optionen (z. B. Sitzgurtanzeige).
- Korrekturen an Flugmodellparametern (CFD, htail-Objekte, Sweep-Parameter).
- Verbesserte Debug-Anzeige für DisplayFPS.
Allgemeine Fehlerbehebungen
- Korrekturen an UI-Elementen, Missionsanimationen, Schriften, Thumbnails und Übersetzungen.
- Stabilere Listen- und Fenstereinstellungen, auch bei niedrigeren Auflösungen.
- Korrekturen an Logbook-Zeitstempeln, Chatverlauf, Gamepad-Interaktion, Hilfe-seiten-Scrolling.
- Verbesserte Weltkarten-Filter (IFR/Blend).
- Fix für fehlende KI-Contrails bei niedriger Spielerhöhe.
- Flüssigere Animationen im Karriere-Weltkartenmodus.