Fenix V2.4.0.2913 veröffentlicht

Fenix Sim schreibt auf Discord:
Hallo zusammen – wir haben soeben einen neuen Build für eure Installationsprogramme bereitgestellt. Dieser Patch behebt einige kleinere Probleme, hauptsächlich einen Workaround für das Bildschirmflackern, das durch einen Fehler in MSFS 2024 Sim Update 4 verursacht wurde und bereits von Asobo gemeldet wurde.
Eine weitere willkommene Verbesserung in diesem Update, angesichts der aktuellen RAM-Preise, ist die deutlich verbesserte Speichereffizienz unseres External Engine Model (XEM), die auf einigen Systemen eine leichte Leistungssteigerung bewirken sollte. Übrigens ist dies die erste „NEO“-Änderung, die euch im CEO erreicht, da wir neben der Optimierung der GTF- und LEAP-Engines auch mehrere umfassende Verbesserungen am XEM vorgenommen haben.
Erwähnenswert ist auch ein weiterer Fehler, den wir nicht beheben konnten: Die „volumetrische“ Eigenschaft von Lichtern ist mit SU4 binär geworden. Das bedeutet, dass wir diesen Effekt jetzt nur noch ein- oder ausschalten können, unabhängig vom eingestellten Wert. Daher kann es vorkommen, dass manche Lichter bei klaren Bedingungen einen zu hellen Lichtkegel haben, während andere gar keinen aufweisen. Der volumetrische Lichteffekt ist weiterhin aktiviert. Falls Sie ihn deaktivieren möchten, können Sie dies in den Grafikeinstellungen unter „Lichtstrahlen“ tun. Sobald das Problem in MSFS behoben ist, werden diese Schwierigkeiten selbstverständlich automatisch behoben, da die korrekten Werte in den Beleuchtungsdateien erhalten bleiben.
V2.4.0.2913
Avionik und Systeme
- Verbesserte Speichereffizienz von XEM
- Anzeigefehler in älteren ISIS-Systemen behoben. FMGS-Navigationsmeldungen (z. B. GPS PRIMARY LOST) wurden nicht unabhängig gelöscht. Kursabweichungen wurden gemeldet, wenn kein ADIRS-Kurs verfügbar war.
- Grafik und Sound
- [2024] Problemumgehung für flackernde Elemente aufgrund eines SU4-Fehlers (vor einigen Wochen gemeldet, in Asobos Backlog aufgenommen).
- [2024] Falsche Texturen der Flügelkomposition des A321 bei einigen Lackierungen korrigiert.
EFB
- Verbesserter Ablauf beim Bearbeiten von Gewichten und Importieren des SimBrief-Plans für den nächsten Flug.
- Masse- und Schwerpunktfelder konnten nach dem GSX-Abstieg nicht ohne Klicken im Abstiegsdialog bearbeitet werden.