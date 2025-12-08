Flight1 iFly SP1 Vorschaubilder veröffentlicht

Flight1 zeigt auf Discord erste Bilder des kommenden SP1 für die Boeing 737 Max.

Hier sind einige Vorschaubilder des SP1, darunter ein paar Lackierungen aus der Entwicklungsphase. Bitte beachten Sie, dass es sich um Vorarbeiten handelt und noch kein Veröffentlichungstermin feststeht. Wir werden sie in zwei Teilen hochladen. Diese stammen vom Entwicklerteam, und unsere Mitarbeiter haben noch keinen Zugriff auf diese Versionen. Daher können wir leider nicht alle Fragen beantworten. Sie können sich aber bereits einen Eindruck von einigen Details von SP1 verschaffen, darunter ein einfaches Wetterradar.