miniOVERHEAD: Kompaktes Airbus-Overhead jetzt – „not-so-mini“ für Q4 2026 in Aussicht

MiniCockpit hat das miniOVERHEAD offiziell vorgestellt – ein kompaktes Airbus-Overhead-Modul für den Schreibtisch, das das bestehende Ökosystem aus miniFCU und miniEFIS ergänzt. Der Hersteller positionierte sich mit miniFCU und miniEFIS früh als Anbieter eines besonders preisgünstigen Einstiegs in diese Gerätekategorie für Simmer; inzwischen sind mehrere Wettbewerber hinzugekommen, teils mit noch niedrigeren Einstiegspreisen. Das Ziel bleibt unverändert: realistische Overhead-Workflows ohne Full-Size-Bauprojekt, ohne Lötkolben und ohne großen Platzbedarf. Parallel kündigte das Unternehmen ein größeres „not-so-mini“ Overhead für Q4 2026 an.
Design und Bauform
- Kompakte, flache Bauform für die Schreibtischnutzung
- Airbus-typische Segmentierung (u. a. ELEC, FUEL, APU, AIR COND, LIGHTS)
- Klare Panel-Beschriftung, homogene Ausleuchtung
- Haptische Dreh- und Kippschalter mit definierten Rastungen
- Stabil trotz geringer Tiefe; geeignet vor Monitorarmen oder unter Regalböden
Die geringe Bauhöhe erleichtert die Integration in vorhandene Setups; optional ist eine Befestigung an VESA-Schienen möglich.
Funktion und Integration
- USB-Anschluss für Plug-and-Play am PC
- Vorkonfigurierte Profile für gängige Airbus-Add-ons in MSFS und X-Plane
- Desktop-Tool für Firmware-Updates, Profile und Beleuchtungssteuerung
- Dimmer und Status-LEDs folgen der Simulator-Logik
In der Praxis werden Dreh-, Druck- und Schaltvorgänge mit geringer Latenz an den Simulator übergeben. Bei Bedarf lassen sich Mappings an individuelle Flugzeugvarianten anpassen.
Preis für Europa
- Einführungspreis: 189 US\$ (Richtwert; Umrechnung in EUR nach Tageskurs) – Preis exkl. MwSt./Mehrwertsteuer/Zölle/Abgaben
- Richtwert-Umrechnung bei 0,92–0,98 US\$ → EUR: ca. 172 €–183 € – Preis exkl. MwSt./Mehrwertsteuer/Zölle/Abgaben
- Leserinnen und Leser können 10% sparen: durch Eingabe des Gutscheincodes SIMMARKET an der Kasset – Preis exkl. MwSt./Mehrwertsteuer/Zölle/Abgaben
Hinweis: Endpreise in Europa variieren je nach Versandland, Wechselkurs, Importabgaben und ggf. Händleraufschlägen.
Kompatibilität und Software-Ökosystem
- Microsoft Flight Simulator (A320/A321-Varianten gängiger Anbieter)
- X-Plane (entsprechende Airbus-Umsetzungen)
- Schnittstellen via SimConnect/Plugins; offene Key/Axis-Mappings
Es ist zu erwarten, dass beliebte Add-ons zeitnah Optimierungen bereitstellen. Updates sind Teil der Roadmap.
Das angekündigte „not-so-mini“ Overhead (Q4 2026)
Parallel zur Markteinführung wurde ein größeres Overhead-Modul für Q4 2026 angekündigt. Es soll mehr Panel-Fläche und zusätzliche Systemsektionen bieten und sich stärker an Full-Size-Layouts orientieren. Zielgruppe sind Nutzerinnen und Nutzer, die Prozeduren-Training und Shared-Cockpit-Anwendungen vertiefen möchten. Das miniOVERHEAD dient als Einstieg, das „not-so-mini“ als nächste Ausbaustufe.
Fazit
Das miniOVERHEAD adressiert eine Lücke zwischen Tastatur/Maus-Bedienung und Full-Size-Hardware: bezahlbar, modular und alltagstauglich. Wer Airbus-Add-ons nutzt, findet eine Ergänzung zum MiniCockpit-Ökosystem. Mit Blick auf das „not-so-mini“ bietet das Produkt einen gangbaren Pfad für spätere Erweiterungen.