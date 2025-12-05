Neue Informationen zur Aero Dynamics DC-10

Aero Dynamics hat auf Discord folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

Guten Nachmittag an Alle,

wir freuen uns sehr, ein längst überfälliges, aber äußerst positives Update zum Stand unserer Projekte mit euch zu teilen.

Die DC-10-30 und KC-10 bleiben vollständig aktiv und sind unser primäres langfristiges Engagement.

Sie wurden niemals gestrichen, pausiert oder zurückgestuft. Unser DC-10-Projekt wird wie ursprünglich versprochen veröffentlicht, und derzeit kommen wir schneller und konsequenter voran als jemals zuvor.

Zum Kontext: Die Entwicklung eines echten „Study-Level“-Dreizahlers mit einem kleinen Teilzeitteam führte wiederholt zu Zyklen, in denen wir Systeme fertigstellten, dann jedoch deutlich bessere oder genauere Umsetzungen entdeckten und diese daraufhin komplett neu entwickelten. Das sorgte zwar für außergewöhnliche Genauigkeit, kostete jedoch enorm viel Schwung und gefährdete das gesamte Projekt durch Erschöpfung.

Anfang dieses Jahres trafen wir eine strategische Entscheidung: die parallele Entwicklung aller DC-10-Systeme vorübergehend zu pausieren und das Team auf ein kleineres, klar abgegrenztes Flugzeug zu konzentrieren. Das ausdrückliche Ziel war es, die architektonischen, toolbasierten und workflowbezogenen Herausforderungen zu lösen, die uns bremsten, jede Lösung in einem veröffentlichten Produkt zu beweisen und diese robusten Systeme anschließend direkt auf den Dreistrahler zu übertragen.

Diese Entscheidung hat sich als transformativ erwiesen.

In den vergangenen sieben Monaten haben wir verfeinert und produktionsreif umgesetzt:

Tiefe Integration mit den MSFS-2024-Systemen und Navigraph-Navdata

Skalierbare LVAR- und Shared-Memory-Architektur

Saubere, wartbare WASM-Module, die auch bei Airliner-Komplexität gut lesbar bleiben

Physikalisch präzise Instrumenten- und Gyro-Modellierung

Eine komplette End-to-End-Entwicklungspipeline, die mehrjährige Projekte problemlos übersteht

Robuste Verwaltung mehrerer Varianten

Grundlagen für zukünftige fortgeschrittene Features komplexer Airliner

All diese Lösungen werden nun in den DC-10/KC-10-Code integriert.

Wichtige Plattform-Mitteilung:

Die DC-10-30 und KC-10 werden ausschließlich für Microsoft Flight Simulator 2024 entwickelt und veröffentlicht.

Nach sorgfältiger Abwägung würde die parallele aktive Entwicklung für MSFS 2020 und 2024 unsere sehr kleinen Teamressourcen spalten, den Fortschritt erheblich verlangsamen und letztlich die Qualität und Tiefe gefährden, die wir versprochen haben.

Die architektonischen Verbesserungen in MSFS 2024 (insbesondere bei Sim Attachments, Speicherverwaltung und WASM-Performance) sind entscheidend, um einen echten „Study-Level“-Dreizahler mit vollständig interaktiven Systemen, präziser Flugphysik und dem erwarteten Detaillierungsgrad liefern zu können.

Die Konzentration auf eine einzige, moderne Plattform ist der einzige realistische Weg, das Flugzeug fertigzustellen und langfristig zu unterstützen.

Das Flugzeug, das diesen Durchbruch möglich gemacht hat, ist nun für alle verfügbar:

Jetzt veröffentlicht – Aero Dynamics T-38 Professional

Die T-38 ist eine Teamarbeit zwischen Aero Dynamics, Infinity und Delta Simulations. Dieses Projekt war kein eigenständiger Abstecher; es war das perfekte Testfeld, das uns ermöglichte, die größten verbleibenden Herausforderungen zu lösen, die zwischen uns und einer fertiggestellten Study-Level-DC-10/KC-10 standen.

Jedes System, jeder Workflow und jede Erfahrung beschleunigt bereits die Entwicklung des Dreistrahlers. Dieses Flugzeug hat unsere Entwicklung bei Aero Dynamics auf ein neues Niveau gehoben. Mit Navigraph-Datenintegration, externer Flugplanung und vielem mehr wird es mit Sicherheit zumindest die Fans von Militärflugzeugen begeistern.

Wir schulden allen, die uns während der langen, ruhigen Phasen unterstützt haben, einen riesigen Dank — eure Ermutigung, Referenzmaterialien, Testunterstützung und Geduld im Discord haben mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt.

Der Dreistrahler lebt, ist gesünder als je zuvor, und das gesamte Team ist motiviert und ehrlich begeistert von dem, was als Nächstes kommt.

Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Reise seid.

Blue skies,

Das Aero Dynamics Team