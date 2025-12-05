MSFS Development Update wird zu Weekly Briefing

Microsoft benennt das wöchentliche MSFS Development Update nun in Weekly Briefing um. Die Informationen über Marketplace Veröffentlichungen und Updates wurden auf eine Extraseite ausgelagert. Völlig verschwunden sind Development Roadmap, Feedback Snapshots und die SDK Updates.
Diese Woche steht die Play Station Veröffentlichung im Mittelpunkt und es gibt Updates für einige Standard Flugzeuge. Außerdem wird die geplante Veröffentlichung des SU4 für MSFS 2024 für nächste Woche angekündigt.
Wöchentliche Zusammenfassung
Willkommen, PlayStation-5-Simmer!
Am 3. Dezember wurde Microsoft Flight Simulator 2024 im Early Access für alle freigeschaltet, die die Deluxe-, Premium-Deluxe- oder Aviator-Edition vorbestellt haben. Diese gestaffelte Veröffentlichung nach Zeitzonen ist nun vollständig abgeschlossen, und MSFS 2024 ist jetzt weltweit für alle Early-Access-PS5-Spieler verfügbar.
Die vollständige Veröffentlichung der Standard Edition von Microsoft Flight Simulator 2024 auf PS5 ist für nächste Woche am 8. Dezember geplant. Wenn du jedoch sofort losfliegen möchtest, kannst du das bereits jetzt tun, indem du eine der Editionen Deluxe, Premium Deluxe oder Aviator im PlayStation Store kaufst. Die genaue Startzeit der Standard Edition am 8. Dezember in deinem Gebiet findest du in der untenstehenden Karte.
Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der neuen PS5-Spieler, die unserer Flugsim-Community beigetreten sind, und hoffen, dass ihr euch bei den PC- und Xbox-Simmern willkommen fühlt! Bitte hinterlasst euer Feedback zur PS5-Version und stimmt in unseren Forums-Umfragen ab.
Apropos PC- und Xbox-Simmer: Sim Update 4 nähert sich sehr der Veröffentlichung auf euren Plattformen! Unser Ziel ist es, das vollständige Release nächste Woche zu veröffentlichen – dies ist jedoch nur ein Ziel, keine feste Zusage, und der Zeitpunkt könnte sich noch ändern. Wir verfolgen das Feedback der Beta-Tester in unseren Foren sehr genau. Stimmt also in den Beta-Umfragen ab, meldet Bugs und hinterlasst Kommentare, wenn ihr am Pre-Release-Test teilnehmt!
Die Release Notes für die aktuelle Beta-Version (1.6.31.0) findet ihr unter folgendem Link:
Sim Update 4 Beta (1.6.31.0) Release Notes – 28. November 2025
Außerdem haben wir heute aktualisierte Versionen mehrerer First-Party-Flugzeuge für MSFS (2020) und/oder MSFS 2024 veröffentlicht. Die Release Notes zu diesen Flugzeugen findet ihr in diesem Forenbeitrag. Aktualisiert wurden:
- Dornier Do J „Wal“
- Dornier Do X
- Focke Wulff FW200 Condor
- Fokker F.VII
- Grumman HU-16 Albatross
- Junkers F13
- Junkers Ju-52
- Mitsubishi Heavy Industries MU-2
- Savoia-Marchetti S.55 / S.55X
- Waco CG-4A
Wir hoffen, dass euch dieses Weekly Briefing gefällt – die erste Ausgabe unseres neu überarbeiteten Blogposts! Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn in Microsoft Flight Simulator alles auf den Kopf gestellt wird. 👀