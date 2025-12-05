Albatros D.III O.A.W. für MSFS 2024 veröffentlicht

Aus den Anfängen der Fliegerei ohne Navigationssysteme und anderen unnötigen Krempel hat Flightlevel24 nun die bereits für den MSFS 2020 erhältliche Albatros D.III O.A.W. als native MSFS 2024 Version veröffentlich. Besitzer der Vorversion profitieren von einem Updateangebot.

Die von den Albatros Flugzeugwerken entwickelte und gefertigte Albatros D.III war eines der legendärsten Jagdflugzeuge des Ersten Weltkriegs. Sie wurde Anfang 1917 in Dienst gestellt und entwickelte sich während des Krieges zu einer dominierenden Kraft im Luftkampf. Die D.III war eine Weiterentwicklung der früheren Albatros D-Serie und vereinte Geschwindigkeit, Wendigkeit und Feuerkraft. Sie besaß einen stromlinienförmigen Holz-Monocoque-Rumpf und wurde von einem Mercedes D.III-Motor angetrieben. Bewaffnet mit zwei synchronisierten 7,92-mm-Spandau-Maschinengewehren, bot sie ihren Piloten überlegene Offensivkraft. Viele legendäre deutsche Jagdflieger, darunter Manfred von Richthofen (der „Rote Baron“), erzielten große Erfolge mit der Albatros D.III. Ihre Leistung wurde mit der Einführung neuerer alliierter Flugzeuge allmählich übertroffen, doch sie blieb bis weit ins Jahr 1918 im Fronteinsatz. Das elegante Design und die historische Bedeutung der Albatros D.III machen sie zu einem der berühmtesten Jagdflugzeuge des Ersten Weltkriegs, und wir sind stolz darauf, sie im MSFS2024 präsentieren zu können. Dieser digitale Zwilling wurde unter Einbeziehung eines echten Piloten entwickelt, und nach vielen Stunden der Entwicklung und Erprobung ist es unser Ziel, ein möglichst realistisches Erlebnis dieses Doppeldeckers zu bieten. …

Funktionen: