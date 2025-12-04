Rezension: EGTE Exeter Airport 2025

UK2000 ist und bleibt Spezialist für die unbekannteren internationalen Verkehrs- und Regionalflughäfen in Großbritannien. Ende November 2025 hat der Entwickler den Airport von Exeter für den MSFS 2020 und MSFS 2024 als „Exeter Airport 2025“ veröffentlicht.

Realität

Exeter ist die Hauptstadt der Grafschaft Devon in England. Die Stadt liegt am Fluss Exe, wenige Kilometer nördlich dessen Mündung in den Ärmelkanal. Der Wahlspruch lautet „Semper fidelis … für immer treu!“

Gegründet wurde Exeter als Isca Dumnoniorum im Jahr 50 n. Chr. unter dem römischen Kaiser Claudius. Heute leben rund 150.000 Menschen in der Stadt, deren Wirtschaft von sogenannter Leichtindustrie, der Herstellung diverser Konsumgüter sowie einem starken Dienstleistungssektor geprägt ist. Der größte Arbeitgeber ist die University of Exeter. Der britische Wetterdienst Met Office hat hier seinen Stammsitz.

Wichtig für die Verkehrsinfrastruktur ist die Autobahn M5, die von Birmingham über Bristol nach Exeter führt. Zwei Bahnlinien verbinden die Stadt mit London.

Airport Exeter

Der Flughafen Exeter (IATA: EXT, ICAO: EGTE) liegt etwa zehn Kilometer östlich des Stadtzentrums. Die Fluggesellschaft Flybe hatte hier ihren Stammsitz; die Airline meldete zweimal Insolvenz, zuletzt Anfang 2023.

Eröffnet wurde der Platz 1937 mit einem provisorischen Terminal. Ab 1939 nutzte ihn die Royal Air Force (RAF) als Militärflugplatz „RAF Exeter“ für Angriffe auf Nazi-Deutschland. Anfang 1947 wurde er wieder der zivilen Verwaltung übergeben. Regelmäßige Linienflüge gab es ab 1952. Die größere der beiden historischen Bahnen, die 08/26, wurde 1981 auf ihre heutige Länge von 2.036 Metern (bei 46 Metern Breite) ausgebaut. Die früheren Runways 11/20 und 13/31 wurden geschlossen. Von der 11/20 ist nur noch ein kurzer Zurollweg zur 08 übrig; die 13/31 dient heute als Apron North und Apron South sowie als Taxiways D und G.

Ausstattung der Pisten:

Bahn 08: ILS CAT I, Anflugbefeuerung CALVERT (kurz), PAPI links

Bahn 26: ILS CAT I, Anflugbefeuerung CALVERT, PAPI links

Zusätzlich sind Instrumentenanflüge via NDB EXETER EX 337 kHz sowie RNP-Verfahren möglich.

1999 wurde das bis heute verwendete Terminal eröffnet. Davor wurden vier Parkpositionen eingerichtet; südwestlich davon sind sieben weitere nutzbar – alle ohne Jetways.

Der Flughafen ist über die A30 erreichbar. Aktuell bedienen acht Airlines 27 Ziele in Europa, vor allem im Mittelmeerraum. Trotz der relativ kurzen Bahn und schmaler Rollwege setzen Ryanair und TUI hier die 737-800 ein.

Betreiber ist die Regional & City Airports (RCA), die zudem die Flughäfen Bournemouth und Norwich betreut. Für 2024 wurden 449.722 Passagiere bei 23.296 Flugbewegungen gemeldet; Luftfracht wurde nicht umgeschlagen.

Simulation

UK2000 hat die Airport-Szenerie nahtlos in die Umgebung integriert. Die Navigationseinrichtungen entsprechen in Aussehen und Frequenzen dem Vorbild, die Anflugbefeuerungen stimmen in der Optik mit den originalen Typen überein. Das Layout des Platzes, die Bebauung samt Texturierungen auf Land- und Luftseite, Beschilderungen und Bodenmarkierungen sowie die Platzierung von Warnbefeuerungen an den Rollwegen entsprechen ebenfalls dem realen Vorbild.

Wie üblich verzichtet UK2000 auf eine Innenausstattung des Terminals – in der Realität ist diese aus den Cockpits der davor geparkten Flugzeuge ohnehin nicht sichtbar.

Die Hangars – einer davon offen einsehbar mit abgestelltem Flugzeug – und weitere Gebäude auf der Luftseite wurden detailliert umgesetzt. Dazu gehören auch das Trainingsgelände der Flughafenfeuerwehr mit einem verrosteten Flugzeugmodell, der Landeplatz der Hubschrauber des Devon Air Ambulance Trust sowie die Exeter Flying School im Südosten des Airports.

Hinweis: Der britische Kartenprovider NATS indiziert an dieser Stelle eine Station des National Police Air Service (NPAS). Das wird noch recherchiert.

UK2000 Library

Für die einwandfreie Funktion der Szenerie ist die kostenlose „UK2000 Common Library“ erforderlich. Sie enthält wiederholt verwendete Objekte von UK2000 und sollte regelmäßig aktualisiert werden. Download und Support: https://www.uk2000scenery.com/support.php

Profil für GSX Pro

UK2000 liefert wie gewohnt kein GSX-Profil für Exeter mit. Hoffentlich erbarmt sich ein Freeware-Designer bei flightsim.to.

Erkannte Probleme

An Parkposition 3 steht eine mobile Treppe im Weg.

Der von NATS auf der Bodenkarte gezeigte Radarturm an einem dunkelblauen Hangar südlich des Terminals ist nicht vorhanden.

Gary Summons von UK2000 hat zugesagt, sich das anzusehen.

Verfügbarkeit

Die Airport-Szenerie ist ausschließlich über simMarket für rund 19 Euro erhältlich.

Ergänzungen

Wer detaillierte Städte mag, sollte die Freeware „Exeter“ von „John_Lovell“ bei flightsim.to installieren. Enthalten sind unter anderem die Kathedrale St. Peter und der modern gestaltete Hauptsitz des Met Office. Bei Anflügen aus Westen wird die Stadt nahezu komplett überflogen.

Fazit

Well done, UK2000. Ein gut gemachter Airport für A320- oder 737-800-Pilotinnen und -Piloten sowie vor allem für virtuelle Regionaljet-Crews wie der E-Jet Series von FlightSim Studio, der ATR oder der CRJ von Hans Hartmann: klare Anschaffungsempfehlung von FS Reviews!

Bert Groner

…im Dezember 2025

PS: Bemerkenswert finde ich, dass Gary Summons immer wieder „neue“ Airports in seiner Heimat findet, die es sich angesichts des bereits umfangreichen Bestands lohnen, als Payware umgesetzt zu werden.

Informationen

Flugnavigationskarten