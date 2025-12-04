Navigraph kann jetzt auch VFR

Navigraph schreibt in einer Pressemitteilung:

Wir sind zurück mit einem neuen Update – diesmal mit europäischen VFR-Karten für Navigraph Charts!

Wir haben uns mit Rogers Data zusammengetan, einem österreichischen Anbieter, der für seine hochwertigen ICAO-Karten bekannt ist und von Piloten in ganz Europa genutzt wird. Diese Karten bieten Ihnen detaillierte Topografie, Klassifizierungen für luftfreie Gebiete, Geländeschattierung, Hindernisinformationen und vieles mehr. Perfekt für realistischere VFR-Simulationen!

Um die neuen Karten zu nutzen, öffnen Sie einfach das Dropdown-Menü „Kartenvoreinstellungen“ und aktivieren Sie „VFR-Karten EU“.

Möchten Sie noch mehr erfahren? Lesen Sie Jasons Blogbeitrag, der Sie auf einen malerischen VFR-Flug von Mailand-Malpensa nach Samedan in den Schweizer Alpen mitnimmt.

Guten Flug!