Airbus Overhead Panel von Wingflex

Der Hersteller hat offiziell bestätigt, dass die Auslieferung des A320 Overhead Panels noch vor Weihnachten beginnen wird. Das bedeutet, Ihr Simulator-Cockpit könnte schon bald das lang ersehnte Upgrade erhalten – ein perfektes Geschenk für die Feiertage!

Dazu gab es von Wingflex gerade ein neues Video, das das gute Stück ganz gut zeigt:



Bestellbar ist es hier für USD 599,00.