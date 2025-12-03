X-Plane 12.3.2 veröffentlicht

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Discord

12.3.2 Full Release

Hallo zusammen, ihr habt heute bestimmt nicht mit einem Update gerechnet 🙂

X-Plane 12.3.2 ist jetzt verfügbar. Dieses Update führt den X-Plane Store teilweise ein, allerdings nur für Demo-Nutzer, und ermöglicht den Kauf von X-Plane 12 direkt im Simulator.

Dies ist noch nicht der vollständige Add-on-Store, aber ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin! Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Informationen zu veröffentlichen!

Für dieses Update gibt es keine Beta-Phase, Sie können es also sofort installieren.

Neue Funktionen

X-Plane Store

Demo-Nutzer können X-Plane 12 jetzt direkt über einen integrierten Upgrade-Bildschirm erwerben, der mit dem X-Plane Store verbunden ist.

Dieses Update legt den Grundstein für zukünftige Store-Funktionen. Schauen Sie im Laufe der Woche wieder vorbei, um mehr über die Roadmap zu erfahren!

Team Laminar Research