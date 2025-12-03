Flying Fries Quasar für MSFS landet im simMarket

Wer schon immer mal ausprobieren wollte wie schnell, wie weit und wie hoch man im MSFS fliegen kann, und von den Möglichkeiten des Captain Sim UFO nicht überzeugt war, kann jetzt den Quasar von Flying Fries im MSFS mit unbegrenzter Reichweite bis ins Weltall fliegen.

Der Quasar ist ein fiktives Flugzeug. Lord Frites hatte die Idee dazu im Dezember 2023, und sie begann in seinem Kopf Gestalt anzunehmen. Zwei Jahre später präsentiert er nun ein fertiges Flugzeug, das sich in Flight Simulator 2020 und 2024 außergewöhnlich gut fliegen lässt. Der Quasar stößt in diesen simulierten Welten an die Grenzen des Machbaren und bringt einzigartige Gameplay-Mechaniken mit sich.

Hier einige Daten:

Maximale zugelassene Flughöhe: 10 Mio. Fuß (FS2024) – 275.000 Fuß (FS2020)

10 Mio. Fuß (FS2024) – 275.000 Fuß (FS2020) Reisehöhe: 130.000 Fuß

130.000 Fuß Reisegeschwindigkeit: Mach 7.8

Mach 7.8 Reichweite: unbegrenzt

unbegrenzt Ausdauer: unbegrenzt

Das Flying Fries Team ist äußerst stolz auf dieses Flugzeug, unser bisher ehrgeizigstes und komplexestes Projekt. Fliege bis an den Rand des Weltraums, erreiche Mach 7.8 (etwa 5.000 Knoten über Grund) und verwalte deinen Treibstoffverbrauch sowie deine Treibstoffproduktion, um jedes Ziel Tausende von Meilen entfernt zu erreichen. Fliege dann westwärts und betreibe Sonnenrennen. Überhole unseren Stern, steuere anschließend sorgfältig deinen Sinkflug und lande schließlich mit hoher Geschwindigkeit auf einer Landebahn, die gerade lang genug sein wird, um dieses schwere Raumschiff vollständig zum Stillstand zu bringen.

Du kannst außerdem seltene und kostbare Fracht von einem Ort zum anderen transportieren – dank des einfach zu bedienenden Missionsgenerators. Mit fast 3.000 registrierten Flughäfen und 100 Frachtarten wirst du unendlich viele Herausforderungen meistern und zahlreiche Gelegenheiten haben, die Schönheit dieser virtuellen Abbildung der Erde zu erleben.

Hier ist eine Liste der Hauptfunktionen: