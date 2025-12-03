Flying Fries Quasar für MSFS landet im simMarket

Wer schon immer mal ausprobieren wollte wie schnell, wie weit und wie hoch man im MSFS fliegen kann, und von den Möglichkeiten des Captain Sim UFO nicht überzeugt war, kann jetzt den Quasar von Flying Fries im MSFS mit unbegrenzter Reichweite bis ins Weltall fliegen.
Der Quasar ist ein fiktives Flugzeug. Lord Frites hatte die Idee dazu im Dezember 2023, und sie begann in seinem Kopf Gestalt anzunehmen. Zwei Jahre später präsentiert er nun ein fertiges Flugzeug, das sich in Flight Simulator 2020 und 2024 außergewöhnlich gut fliegen lässt. Der Quasar stößt in diesen simulierten Welten an die Grenzen des Machbaren und bringt einzigartige Gameplay-Mechaniken mit sich.
Hier einige Daten:
- Maximale zugelassene Flughöhe: 10 Mio. Fuß (FS2024) – 275.000 Fuß (FS2020)
- Reisehöhe: 130.000 Fuß
- Reisegeschwindigkeit: Mach 7.8
- Reichweite: unbegrenzt
- Ausdauer: unbegrenzt
Das Flying Fries Team ist äußerst stolz auf dieses Flugzeug, unser bisher ehrgeizigstes und komplexestes Projekt. Fliege bis an den Rand des Weltraums, erreiche Mach 7.8 (etwa 5.000 Knoten über Grund) und verwalte deinen Treibstoffverbrauch sowie deine Treibstoffproduktion, um jedes Ziel Tausende von Meilen entfernt zu erreichen. Fliege dann westwärts und betreibe Sonnenrennen. Überhole unseren Stern, steuere anschließend sorgfältig deinen Sinkflug und lande schließlich mit hoher Geschwindigkeit auf einer Landebahn, die gerade lang genug sein wird, um dieses schwere Raumschiff vollständig zum Stillstand zu bringen.
Du kannst außerdem seltene und kostbare Fracht von einem Ort zum anderen transportieren – dank des einfach zu bedienenden Missionsgenerators. Mit fast 3.000 registrierten Flughäfen und 100 Frachtarten wirst du unendlich viele Herausforderungen meistern und zahlreiche Gelegenheiten haben, die Schönheit dieser virtuellen Abbildung der Erde zu erleben.
Hier ist eine Liste der Hauptfunktionen:
- Anspruchsvolles, aber lohnendes Flugmodell: KEIN ARCADE-SPIELZEUG!
- Hochdetailliertes 3D-Modell und optimierte 4K-Texturen.
- Benutzerdefiniertes Soundpaket mit Fokus auf Immersion: Jetgeräusche reagieren auf den Luftstrom, verschiedene Windschichten, strukturelle „Schreie“ bei hohen G-Kräften, Umgebungsgeräusche im Cockpit (Klicks, Summen), usw.
- Moderne Triebwerkssimulation und Treibstoffsystem.
- Einzigartige benutzerdefinierte Kernelemente: Erzeuge deinen Treibstoff während des Flugs!
- Komplexes elektrisches System mit funktionierenden Sicherungsautomaten und Kernreaktor für unbegrenzte Energie.
- Einzigartige Leistungen: Geschwindigkeit, Flughöhe, Reichweite.
- Frachtmissionsgenerator auf dem eigenen EFB: der perfekte Anlass, die Welt zu entdecken!
- Nutzung des MSFS/Working Title Garmin G3000 Avionik- und Autopilot-Systems.
- Kinetic Aeronautical Responsive Assistant (K.A.R.A.): ein charismatischer Bordcomputer mit über 120 Dialogzeilen.
- Enthaltener Original-Soundtrack mit 9 Audiotracks zum Anhören während des Flugs.
- Flugzeugkonfiguration und Betankung über das eigene EFB.
- Hochgradig anpassbare Innenbeleuchtung, mit Farben und Dimmern.
- Interaktive statische Außenelemente (Keile, Abdeckungen usw.)
- Alle visuellen Effekte sind individuell erstellt (Nachbrenner, Hitzeflimmern, Kondensstreifen, Körperdampf, Staub- und Sprühwassereffekte usw.)
- 12 einzigartige Lackierungen.
- 3 originale, maßgeschneiderte Pilotcharaktere, jeder mit eigener Hintergrundgeschichte.
- 5 LODs für optimierte Multiplayer-Performance.
- Viele versteckte Easter Eggs!
Go Fish … Raumschiffe … Dinosaurier … wohin genau möchte der MSFS sich eigentlich entwickeln? Gut, dass ich langsam aber sicher auf X-Plane umsteige …
https://www.youtube.com/watch?v=rC6nXmnhS_E
Und ja, das stammt aus dem Citation Add On. Und ich weiß nicht, wie man auf einen Simulator schimpfen kann, wenn solche Produkte von 3rd Partys entwickelt werden. Für FSX, P3D und frühere X-Plane Versionen gabs auch allerhand fiktives Zeugs. Niemand zwingt dich das zu kaufen. Aber Hauptsache Stunk gemacht.
Aber vielleicht ist wirklich besser du wechselst, das erspart und dann in Zukunft solche Kommentare, die nicht über den Tellerrand gucken wollen 🙂
Du gehörst offenbar zu den Typen, die jeden sinnlosen Müll kaufen um das dann als „über den Tellerrand gucken“ zu verkaufen. Gratuliere.
Wenn einem die Argumente ausgehen werden also haltlose Unterstellungen verwendet. Soviel zu „Gratuliere“.
Leute wie du sind der Bodensatz der Community. „Mir das meine und nur das ist richtig, denn jeder andere liegt falsch!“.