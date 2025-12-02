LM Prepar3D Fuse: Lockheed Martins neuer Turbo für militärische Profi‑Simulationen

Lockheed Martin hat das Rätsel gelöst: Hinter dem Teaser verbirgt sich Prepar3D Fuse – ein neuer, KI‑gestützter Bild‑/Szenengenerator und Simulations-Beschleuniger, der auf moderner Game‑Engine‑Technologie aufsetzt. Ziel: realitätsnahe, skalierbare Trainings- und Missionsumgebungen über Luft‑, Land‑ und Seedomänen hinweg schneller zu erstellen, zu verbinden und zu betreiben.
Was ist Prepar3D Fuse?
- Eine Erweiterung rund um die Prepar3D‑Welt, die die visuelle Darstellung und das Content‑Pipelining massiv modernisiert.
- Fokus auf hochdetaillierte, glaubwürdige 3D‑Umgebungen mit globaler Abdeckung – inklusive dynamischer Generierung von Gebäuden, Vegetation und Infrastruktur.
- Konzipiert für Live‑Virtual‑Constructive (LVC) Training, Missionsplanung, Prototyping und vernetzte Übungen.
Warum ist das wichtig?
- Tempo: Content‑Erstellung und Aktualisierung werden automatisiert und beschleunigt – weniger Handarbeit, mehr Mission.
- Fidelity: Moderne Grafikpipelines liefern eine deutlich realistischere Sensor‑ und Sichtdarstellung.
- Skalierung: Von Desktop bis Full‑Motion‑Trainer, von Einzelplatz bis Verbund – Umgebungen lassen sich konsistent ausrollen.
Für wen ist es gedacht?
- Behörden, Streitkräfte und Ausbildungszentren, die LVC‑Szenarien betreiben.
- Industriepartner und Integratoren, die digitale Zwillinge, Sensorfusion und Hardware‑in‑the‑Loop nutzen.
- Forschung und Test, wenn schnelle Iteration und reproduzierbare Umgebungen gefragt sind.
Was bedeutet das für bestehende P3D‑Nutzer?
- Bestehende Trainingsflotten können perspektivisch von realistischeren Umgebungen und einem effizienteren Ökosystem profitieren.
- Die Brücke zwischen klassischer P3D‑Simulation und modernen Echtzeit‑Engines wird stabiler – mit Blick auf Interoperabilität und Content‑Austausch.
Mein Fazit
Fuse ist der Profi‑Klebstoff zwischen bewährter Prepar3D‑Basis und der nächsten Grafik‑/KI‑Generation. Es beschleunigt die Produktion glaubwürdiger Simulationswelten – genau das, was LVC‑Programme, Sensor‑Labs und große Trainingsnetze brauchen. Wer hingegen zu Hause über den Wolken kreist, wird hier nichts verpassen.