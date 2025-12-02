FlyByWire A380X Alpha v0.14.0 & A32NX Stable v0.14.0 veröffentlicht

FlyByWire Simulations schreibt auf Facebook:

A380X Alpha v0.14.0 & A32NX Stable v0.14.0

Jetzt mit FBW-Installer-Kompatibilität für Microsoft Flight Simulator 2024

Hinweis: Dies ist kein natives Paket für MSFS 2024.

Wir freuen uns, neue Updates für sowohl den A380X als auch den A32NX zu veröffentlichen. Sie bringen große Verbesserungen in der Systemtreue, MSFS-2024-Kompatibilität und eine Reihe von Quality-of-Life-Optimierungen, die jeden Flug flüssiger und immersiver machen.

A380X

Der A380X bringt jetzt große Systemaufrüstungen, darunter Verbesserungen am FMS, eine Überarbeitung von FWS/ECAM und Checklisten sowie ein verbessertes SURV/OANS-Verhalten. Außerdem sehen Sie verfeinerte Cockpit-Displays, bessere visuelle Gestaltung und abgestimmte Beleuchtung für 2024 sowie neue GSX- und EFB-Betankungs-Integrationen – zusammen mit leistungsorientierten 4K- und hochauflösenden 8K-Texturoptionen im Installer.

A32NX

Der A32NX erhält jetzt große Verbesserungen am IRS/ADIRU-Verhalten, der Höhenmessung und Baro-Handhabung sowie an unserem eigenen FMS- und Navigationssystem. Verbesserungen in EFIS/PFD/EIS, flyPadOS (EFB), ATSU, Bodendiensten und Cockpit-Interaktionen führen zu flüssigeren Animationen und beheben einige Ruckler in MSFS 2024.

Alle unsere Änderungen und weitere Informationen finden Sie in unseren Release Notes auf unserer Dokumentations-Website: https://docs.flybywiresim.com/latest-release/

Hinweis: Aufgrund unserer Entwicklungs- und Betriebsabläufe haben A32NX und A380X dieselben Versionsnummern. Künftig können Sie nahezu gleichzeitige Veröffentlichungen beider Flugzeuge erwarten.

Wichtig: Eine erneute Schubkalibrierung ist jetzt erforderlich.

Anleitung: https://docs.flybywiresim.com/throttle/

Download über unseren Installer: https://api.flybywiresim.com/installer

Installationsanleitung: https://docs.flybywiresim.com/installation/

SimBridge-Anleitungen: https://docs.flybywiresim.com/simbridge/

Support-Anleitung: https://docs.flybywiresim.com/support/

Bekannte Probleme und Workarounds: https://docs.flybywiresim.com/reported-issues/

Hinweis: Nicht im MSFS-Marktplatz verfügbar.