Was hat Lockheed Martin in petto? P3D Reborn?

Was verbirgt Lockheed Martins mysteriöses Mini‑Video?
Wir wissen nichts – und genau das macht es so aufregend.
Gestern, beinahe im Schatten der Timeline, hat Lockheed Martin ein ultrakurzes Video veröffentlicht: „A New Simulation Solution is Heading Your Way“. Keine langen Erklärungen, keine Pressewelle – nur ein Hauch von Andeutungen, der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet.
Warum triggert uns das so?
Die Marke: Lockheed Martin teasert selten beiläufig. Wenn sie die Tür einen Spalt öffnen, steht dahinter meist ein ganzer Hangar.
Das Timing: Plötzlich aufgetaucht, ohne Vorwarnung. Wer so leise veröffentlicht, will, dass nur die Aufmerksamen hinschauen.
Der Titel: „Simulation Solution“ klingt nach mehr als einem hübschen Render. Das riecht nach Plattform, Werkzeugkette oder Ökosystem – etwas, das mehrere Puzzleteile zusammenklickt.
VR, Militär, Raketen – oder doch etwas ganz anderes?
- VR/MR/AR: Ein immersives Simulations-Toolkit für Piloten, Operators, Wartungsteams? Denkbar, gerade mit Blick auf kollaborative Trainingsumgebungen und synthetische Übungsplätze.
- Militärische Einsatzplanung: „Simulation Solution“ könnte eine integrierte Sandbox sein – von Missionsdesign über Sensorfusion bis zur Auswertung.
- Raketentests und Flugkörperdynamik: High‑fidelity‑Simulationen, die Hardware‑in‑the‑Loop mit digitalen Zwillingen verbinden? Klingt trocken – ist aber pures Kerosin für Entwicklungszyklen.
- Oder die stille Revolution: Eine Middleware, die bestehende Sim‑Inseln verbindet, Latenzen drückt und Datenstandards glättet. Unspektakulär im Marketing, enorm wirksam im Alltag.
Was verrät uns der Subtext?
- „Heading Your Way“ – das klingt nach Marktreife, nicht nach Labor. Als würde etwas in Kürze „bei uns“ landen, nicht nur in einer R&D‑Vitrine.
- Der Minimalismus des Videos schreit: „Achtet auf das Nächste!“ Ein klassischer Pre‑Tease vor einem größeren Drop, vielleicht flankiert von Demos oder Partnern.
Und morgen?
Vielleicht wissen wir mehr. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass hier kein kleines Tool, sondern ein strategischer Baustein angerollt kommt.
Bis dahin bleibt nur der süße Nervenkitzel der Ungewissheit: VR? Militär? Raketen? Oder die eine Simulation, die all das unsichtbar zusammenbindet.
P3D ist leider tot. Da macht keiner mehr addons für…
Vor allem, wer nutzt in unserem „Hobby-Universum“ eine rein militärisch ausgerichtete Flugsimulation?
Möchte jemand eine rein militärische Flugsimulation nutzen, dann nimmt er oder sie doch ganz sicher den Digital Combat Simulator (DCS), oder?
Vielleicht kommt ja doch noch mal eine neue und frische Version des Combat Flight Simulators von Microsoft. Das wäre mal ein Ding 😉
Unreal Engine? Sagt jetzt nicht, dass LM es geschafft hat, den P3D auf die Unreal Engine zu portieren? DAS wäre dann tatsächlich ein ziemliches Ding.
Ja, das wäre dann ein ziemlich lahmes Ding lol
Frage mich ernsthaft wie man eine Mumie zum leben erwecken will!
Welche Mumie? P3D? Oder die UE? Das wäre dann bei Weitem keine Mumie…
Naja, selbst wenn man einer frische Mumie neue Kleidung anzieht und sie mit viel Kosmetik presentiert, bleibt sie tot. Gemeint ist natürlich der P3D :-))
Worin würde sich ein P3D mit Unreal Engine so grossartig vom MSFS unterscheiden? Eine Simulation kann man ja nicht „neu“ erfinden, im Endeffekt bleibt die Grafikengine, worauf der Sim läuft, das Aushängeschild Nr. 1. Ich habe aber meine Zweifel, ob die UE die richtige Wahl ist für einen Sim, der die ganze Welt darstellen wird. Daher bin ich gespannt, was uns da morgen präsentiert wird.
Der Preis, um nur 1 gewichtiges Argument zu nennen 😉
Nicht jeder hat Lust darauf jedesmal bei einer neuen Version 350 USD für einen Flugsimulator ohne Wasserzeichen zu bezahlen.
Den MSFS in der Standardversion kann man im offiziellen Microsoft Store für mittlerweile 27EUR kaufen, den MSFS24 in der Standardversion bereits für knapp 80EUR.
Was spricht denn deiner Meinung nach für den P3D?