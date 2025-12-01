Parallel42 kündigt GoFish für MSFS 2024 an

Nachdem die Dinosaurier seit einer Weile den MSFS 2024 unsicherer machen (seit letzter Woche auch im MSFS 2020), kann man bald auch auf die langweilige Fliegerei verzichten und stattdessen Angeln gehen. Über 200 Fischarten sind im Add-On von Parallel 42 zu bejagen.

Vorerst nur für Club-42-Mitglieder; SU4 Beta erforderlich (SU3 nicht unterstützt) für 20.95 Euro erhältlich.

Hauptmerkmale

Simulation & Gameplay

Avatar-basiertes Angeln: Zu Fuß zum Wasser gehen, Wurfpunkt-Marker sehen und von Ufer, Stegen oder Stränden angeln.

Zu Fuß zum Wasser gehen, Wurfpunkt-Marker sehen und von Ufer, Stegen oder Stränden angeln. Globales System: Unterstützt Nordamerika, Europa, Ozeanien und weitere Regionen.

Unterstützt Nordamerika, Europa, Ozeanien und weitere Regionen. In-Sim EFB-App: Start/Stopp des Angelns, Köder- und Leinenwahl, Drag-Einstellungen, Fanghistorie u. a.

Start/Stopp des Angelns, Köder- und Leinenwahl, Drag-Einstellungen, Fanghistorie u. a. Dynamische Steuerung: Regler für Wurfweite, Drag, Einholgeschwindigkeit; diverse Kampfzustände (Biss, Reeling, Slack, Bruch etc.).

Regler für Wurfweite, Drag, Einholgeschwindigkeit; diverse Kampfzustände (Biss, Reeling, Slack, Bruch etc.). Schwierigkeitsgrade: Easy, Medium, Hard – mit jeweils eigener Fanghistorie.

Easy, Medium, Hard – mit jeweils eigener Fanghistorie. Optionale Auto-Reel-Hilfe für ein zugänglicheres Erlebnis.

Artenvielfalt & Ökologie

200+ realdatenbasierte Fischarten mit: Habitat (Süß-, Salz-, Brackwasser) Saisonaler Aktivität Tageszeit-Präferenzen Realistischen Größen/Gewichten Rarität

mit: Datenquellen: OBIS + GBIF, gefiltert für spielerische Nutzung.

OBIS + GBIF, gefiltert für spielerische Nutzung. Umgebungsabhängige Verfügbarkeit: Standort, Monat, Tageszeit und Wassertyp bestimmen die möglichen Fänge.

Standort, Monat, Tageszeit und Wassertyp bestimmen die möglichen Fänge. „Available Fish at This Location“-Panel zeigt realistische Artenlisten basierend auf Position und Bedingungen.

Ausrüstung & Physik

Köder- & Leinenarten: Monofilament, Fluorocarbon, Geflecht – jeweils mit eigenen Vorteilen.

Monofilament, Fluorocarbon, Geflecht – jeweils mit eigenen Vorteilen. Physikgestützte Leinenmechanik: Spannung, Elastizität, Wurfdistanz, Reißfestigkeit, Sichtbarkeit.

Spannung, Elastizität, Wurfdistanz, Reißfestigkeit, Sichtbarkeit. Tackle-System: Effektivitätsmultiplikatoren je nach Köder und Zielart.

Statistiken & Anpassung