Parallel42 kündigt GoFish für MSFS 2024 an

Nachdem die Dinosaurier seit einer Weile den MSFS 2024 unsicherer machen (seit letzter Woche auch im MSFS 2020), kann man bald auch auf die langweilige Fliegerei verzichten und stattdessen Angeln gehen. Über 200 Fischarten sind im Add-On von Parallel 42 zu bejagen.
Vorerst nur für Club-42-Mitglieder; SU4 Beta erforderlich (SU3 nicht unterstützt) für 20.95 Euro erhältlich.
Hauptmerkmale
Simulation & Gameplay
- Avatar-basiertes Angeln: Zu Fuß zum Wasser gehen, Wurfpunkt-Marker sehen und von Ufer, Stegen oder Stränden angeln.
- Globales System: Unterstützt Nordamerika, Europa, Ozeanien und weitere Regionen.
- In-Sim EFB-App: Start/Stopp des Angelns, Köder- und Leinenwahl, Drag-Einstellungen, Fanghistorie u. a.
- Dynamische Steuerung: Regler für Wurfweite, Drag, Einholgeschwindigkeit; diverse Kampfzustände (Biss, Reeling, Slack, Bruch etc.).
- Schwierigkeitsgrade: Easy, Medium, Hard – mit jeweils eigener Fanghistorie.
- Optionale Auto-Reel-Hilfe für ein zugänglicheres Erlebnis.
Artenvielfalt & Ökologie
- 200+ realdatenbasierte Fischarten mit:
- Habitat (Süß-, Salz-, Brackwasser)
- Saisonaler Aktivität
- Tageszeit-Präferenzen
- Realistischen Größen/Gewichten
- Rarität
- Datenquellen: OBIS + GBIF, gefiltert für spielerische Nutzung.
- Umgebungsabhängige Verfügbarkeit: Standort, Monat, Tageszeit und Wassertyp bestimmen die möglichen Fänge.
- „Available Fish at This Location“-Panel zeigt realistische Artenlisten basierend auf Position und Bedingungen.
Ausrüstung & Physik
- Köder- & Leinenarten: Monofilament, Fluorocarbon, Geflecht – jeweils mit eigenen Vorteilen.
- Physikgestützte Leinenmechanik: Spannung, Elastizität, Wurfdistanz, Reißfestigkeit, Sichtbarkeit.
- Tackle-System: Effektivitätsmultiplikatoren je nach Köder und Zielart.
Statistiken & Anpassung
- Umfangreiche Fangstatistiken: Anzahl, einzigartige Arten, Gewichte, größte Fänge, Sortierfunktionen.
- Einheiten & Steuerung: Metrisch/imperial, frei belegbare Tasten/Joystick-Kombinationen.
- Integrierte Anleitung zum Angelworkflow im Avatar-Modus.
Wie wärs mit ne Dating App dazu oder ne Family Ausführung wo man miit Kinder am Lagerfeuer sitzt.Bisl Secoundlife mit rein…? Saurier ,Angler,…okay jetzt fehlt nur noch eine Fussball App integriert und eine HobbyHorsing Möglichkeit .
Ihr habt echt den Knall von der Schallmauer nicht vertragen.Was sitzen da für Leute an den PCs die sich sowas einfallen lassen.Aber Raketen darf man nicht abfeuern auf Übungsgebiete zb. Oh man was für eine Welt.Ich bin froh,das ich damals in den 60ern geboren wurde und ein tolles Leben hatte. Abewr hey… Vielleicht kommt ja bald ein Stadion wo man sich Jimmy Hendrix ansehen kann im MSFS?