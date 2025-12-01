Facebook-f Youtube Instagram Discord

MSFS 2024 Playstation 5 Veröffentlichungstermine stehen fest

Microsoft hat die Veröffentlichungstermine für den Microsoft Flightsimulator 2024 auf der Sony Playstation 5 bekanntgegeben.

Release-Überblick

  • Early Access:
    • Start für Vorbesteller der Deluxe, Premium Deluxe und Aviator Edition: 3. Dezember 2025
  • Regulärer Launch:
    • Für Standard-Edition oder ohne Vorbestellung: 8. Dezember 2025

Weltweite PS5-Startzeiten (für Early Access & Launch identisch)

  • Seattle: 5 AM PST
  • New York: 8 AM EST
  • Mexiko-Stadt: 8 AM CST
  • São Paulo: 8 AM BRT
  • London: 8 AM GMT
  • Paris/Berlin: 8 AM CET
  • Kapstadt: 8 AM SAST
  • Sydney: 8 AM AEDT
  • Auckland: 8 AM NZDT
  • Seoul/Tokio: 8 AM KST/JST
