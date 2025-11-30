Review: Columbia Metropolitan Airport (KCAE) von Fly2High

Der mit den drei Logos: Columbia Metropolitan Airport

Ende November hat Fly2High (www.fly2high.org) den Columbia Metropolitan Airport getrennt für MSFS 2020 und MSFS 2024 veröffentlicht. Schauen wir nach, ob er die jeweils verlangten 17,84 Euro wert ist.

Realität

Columbia ist die Hauptstadt des 8. US‑Bundesstaates South Carolina. Hier leben rund 150.000 Menschen, vor allem beschäftigt in Medizintechnik und Gesundheitswesen, der Elektronik sowie der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Als Hauptstadt ist Columbia Knotenpunkt mehrerer State‑, Interstate‑ und U.S.-Highways sowie von Bahn- und Greyhound‑Buslinien.

Airport

Der Flughafen mit den IATA‑ und ICAO‑Codes CAE und KCAE wurde rund zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt errichtet. Er belegt 1.100 Hektar Land und ist über den Columbia Airport Expressway erreichbar.

Der Platz verfügt über die Asphalt‑ und Betonbahn 05/23 mit 2.428 × 46 Metern sowie die Asphaltbahn 11/29 mit 2.622 × 46 Metern. Sie sind wie folgt ausgestattet:

Pisten- und Anflugdaten

Piste ILS ALS TDZ PAPI 05 CAT I MALSR – rechts 11 CAT IIIb ALSF‑II ja links 23 – MALSR – links 29 CAT I MALSR – links

Das einzige Terminal wurde 1967 eröffnet und 1997 renoviert und modernisiert. Es verfügt über elf Parkpositionen mit acht Jetways. Abgesetzt davon können drei weitere Parkpositionen genutzt werden. Allegiant, American Airlines, Delta, Spirit und United Airlines bieten Flüge nach Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Miami und New York City an. Bald hinzukommen werden die Destinationen Fort Lauderdale, Newark und Orlando.

Es gibt zwei Frachtvorfelder. Vor Ort aktiv sind UPS, ABX Air und FedEx Express. Eagle Aviation unterhält einen Wartungs- und Servicebetrieb. Columbia Aviation bietet Flugschulungen an.

Der Betreiber, der Richland–Lexington Airport District, meldet für 2023 den Transport von 1.234.487 Passagieren. Zur Frachttonnage und zu den Flugbewegungen macht das Unternehmen keine Angaben. Ganz sicher scheint sich der Betreiber beim eigenen Logo nicht zu sein, denn in Umlauf und Gebrauch sind mit Leichtigkeit („ease“) gleich drei Varianten:

Simulation

Der Airport wurde nahtlos in seine weithin grüne Umgebung eingefügt. Die Anflugbefeuerungen stimmen typenmäßig mit dem realen Vorbild überein und die Parkpositionen mit aktuellen Flugnavigationskarten. Das Terminal ist sehenswert modelliert und innen möbliert. Die Landseite zeigt die Parkplätze und das Parkhaus.

„Typisch“ für Fly2High sind Fehler im initialen Release: In dieser Umsetzung wurden die Gleitwegantennen der 05 und 11 um 90 Grad falsch herum gedreht, und die der 29 fehlt. Außerdem wurden die Laufblitzlichter („Rabbits“) der ALSF‑II der Runway 11 nicht aktiviert. Das Solarfeld zwischen der 11 und der 05 ist teils doppelt sichtbar. Fly2High wurde darauf hingewiesen, hat aber noch nicht reagiert. Leider fällt zudem die Nachtbeleuchtung am Terminal sowie die blaue Rollwegbefeuerung als zu hell auf.

GSX Pro-Profil

Fly2High liefert kein Profil für den neuen Airport mit. Es bleibt zu hoffen, dass sich ein Freeware-Schaffender dem annimmt.

Verfügbarkeit

Fazit

Fly2High, das geschäftige Label aus Fernost, hat einen „typischen“ Airport abgeliefert: nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut – und mit Fehlern versehen, die mit etwas mehr Sorgfalt beim Design selbst aus größerer Entfernung hätten vermieden werden können.

Wichtiger Hinweis zum Kauf: Wer beide Versionen erwerben möchte, sollte zuerst die 2024er-Version kaufen. Die 2020er-Version wird dann kostenlos freigeschaltet. Der umgekehrte Weg ist nicht möglich.

Bert Groner

…im November 2025

…siehe hierzu meinen Kommentar unter: https://flightnews24.de/2025/10/22/frustration-was-ist-los-mit-dem-payware-airport-design

Informationen

Charts

Freeware

Payware

Navigraph (Abo‑Modell, auf Wunsch mit Flugnavigationsdaten): https://navigtraph.com

Ergänzung

„CaptnGio“ hat eine Stadtmöblierung für Columbia für den MSFS 2020 bei flightsim.to eingestellt: https://de.flightsim.to/file/391/charlotte-north-carolina

Freeware-Alternative

„danielsjam“ hat den Flughafen als Freeware mit viel Lob von virtuellen Piloten umgesetzt: https://de.flightsim.to/file/95931/kcae-columbia-metropolitan-airport