Fenix: „Erst das Gemüse, dann der Nachtisch“

Fenix Simulations klärt im Development Update November über den A320NEO und weitere Entwicklungen auf.

Die Entwicklung der NEO-Produkte verzögert sich und können nicht vor Ende des Jahres veröffentlicht werden, da das Team intern umstrukturiert wurde, um dringende Verbesserungen an der CEO-Produktlinie umzusetzen. Besonders das VNAV (Vertical Navigation) und die ECAM-Infrastruktur (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) standen im Fokus, da hier teils langanhaltende Bugs und funktionale Einschränkungen bestehen. Vor allem das VNAV zeigte viele Inkonsistenzen, die durch veraltete Architektur verursacht wurden, was zu fehlerhaften Berechnungen und einer ungenauen Darstellung von Deceleration und Performance-Daten führte.

Aufgrund des Feedbacks aus der Community entschloss sich das Team, Ressourcen von der NEO-Entwicklung abzuziehen, um die VNAV- und ECAM-Software vor dem NEO-Release zu überarbeiten. Diese Änderungen werden nicht nur den CEO-Produkten zugutekommen, sondern auch die NEO-Produkte erheblich verbessern. Die neuen Infrastrukturen für VNAV und ECAM sollen gründlich getestet werden, bevor sie in die breite Beta-Phase übergehen, um sicherzustellen, dass die NEO-Produkte bei ihrer Veröffentlichung möglichst fehlerfrei sind.

Ein weiteres großes Thema ist das „State Saving“, also die Fähigkeit, den Zustand des Flugzeugs (z.B. Schalterstellungen) zu speichern und bei Bedarf wiederherzustellen. Auch hier laufen die Arbeiten gut und eine Veröffentlichung ist nach der VNAV- und ECAM-Aktualisierung geplant.

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich begeistert ist, erst seine „Gemüse“ essen zu müssen, bevor es zum Nachtisch geht – obwohl es vielleicht ein bisschen zu weit geht, die neuen VNAV- und Infrastrukturarbeiten als „Gemüse“ zu bezeichnen. Sie sind tatsächlich sehr reale, greifbare und dringend benötigte Verbesserungen des Produkts, das ihr derzeit habt.“ Fenix Simulations