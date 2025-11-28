Just Flight veröffentlicht BAE146 Pro Update für MSFS

Just Flight hat das bisher größte Update für die BAE 146 Pro mit über 200 Änderungen veröffentlicht. Neben Nativer MSFS-2024-Kompatibilität und verbesserter Performance durch zusätzliche LODs erfolgt eine Angleichung an den Funktionsumfang der RJ Professional.

Das Update ist für Besitzer der MSFS 2020 Version kostenlos und kann einfach im Kundenkonto heruntergeladen werden. Neukunden profitieren bis zum 03.12.2025 von 30% Black Friday Rabatt.

Neue Funktionen & Erweiterungen

Flugzeugmodell & Exterieur

Native MSFS 2024-Pakete , neue Pilot-Charaktere.

, neue Pilot-Charaktere. Preflight Walkaround (MSFS 2024): Chocks, GPU, Türen, Cargo, Ein-/Ausstieg.

(MSFS 2024): Chocks, GPU, Türen, Cargo, Ein-/Ausstieg. Verbesserte Außenkonfigurationen (Antennen, Einheiten KG/LB).

Neue Volumetric-Beleuchtung für Beacon/Nav/Strobes.

für Beacon/Nav/Strobes. Zahlreiche Modell- und Texturkorrekturen.

EFB (Electronic Flight Bag) v3

Komplett überarbeitetes Interface, Light/Dark-Themes.

Neue Navigraph En-Route-Charts .

. Verbesserte Konfigurationslogik, Bestätigungsdialoge, optimierte Datenübernahme.

GPU-/Jetway-Power-Integration inkl. neuer Logik.

inkl. neuer Logik. Optionen für Auto Cabin Music , Knob Acceleration , Ground Air und mehr.

, , Ground Air und mehr. Verbesserte SimBrief-Integration, korrekte Payload-Sync.

Zusätzliche Karten, Checklisten und UI-Verbesserungen.

Ausstattung & Cockpit

Neue moderne EFB-Tablet-Modelle , flexibel positionierbar.

, flexibel positionierbar. Cockpit-Registrierung als echte Decal-Grafik.

Neue Animationen (z. B. Instrumentendrum-Bounce).

Verbesserte Kameraansichten, Fensterheizungen, zusätzliche Details.

Airstairs & Bodenfunktionen

Überarbeitete Airstair-Steuerung, inkl. Airstairs-Accumulator Neuer STAIR RETRACTION-Schalter Eigenes Lichtsystem

GPU-Kollisionsbox und Korrekturen an Bodenobjekten.

Systemverbesserungen

Elektrik

Stark überarbeitete elektrische Logik.

Neue Busbar- und Batterie-Modelle, Auto Cut-Out, verbesserte GPU/APU-Logik.

Air-Conditioning

Realistischere Temperaturmodelle, Einfluss von Sonnenlicht/Türen.

Ground-Air-Conditioning über EFB.

APU

Genauere Start-/Stop-Logik, realistischere Treibstoffwerte.

RPM/TGT-„Bounce“ beim Stoppen.

Warn- & Anzeigesysteme

Stark verbesserte MWS-Trigger, korrekte Testlogik.

Verbesserte Callout-Logik für Crew und Flaps.

FMS/UNS-1

SimBrief-OFP-Import .

. Diverse Fixes und Logikverbesserungen.

Bugfixes & Optimierungen