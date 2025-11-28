Just Flight veröffentlicht BAE146 Pro Update für MSFS

Just Flight hat das bisher größte Update für die BAE 146 Pro mit über 200 Änderungen veröffentlicht. Neben Nativer MSFS-2024-Kompatibilität und verbesserter Performance durch zusätzliche LODs erfolgt eine Angleichung an den Funktionsumfang der RJ Professional.
Das Update ist für Besitzer der MSFS 2020 Version kostenlos und kann einfach im Kundenkonto heruntergeladen werden. Neukunden profitieren bis zum 03.12.2025 von 30% Black Friday Rabatt.
Neue Funktionen & Erweiterungen
Flugzeugmodell & Exterieur
- Native MSFS 2024-Pakete, neue Pilot-Charaktere.
- Preflight Walkaround (MSFS 2024): Chocks, GPU, Türen, Cargo, Ein-/Ausstieg.
- Verbesserte Außenkonfigurationen (Antennen, Einheiten KG/LB).
- Neue Volumetric-Beleuchtung für Beacon/Nav/Strobes.
- Zahlreiche Modell- und Texturkorrekturen.
EFB (Electronic Flight Bag) v3
- Komplett überarbeitetes Interface, Light/Dark-Themes.
- Neue Navigraph En-Route-Charts.
- Verbesserte Konfigurationslogik, Bestätigungsdialoge, optimierte Datenübernahme.
- GPU-/Jetway-Power-Integration inkl. neuer Logik.
- Optionen für Auto Cabin Music, Knob Acceleration, Ground Air und mehr.
- Verbesserte SimBrief-Integration, korrekte Payload-Sync.
- Zusätzliche Karten, Checklisten und UI-Verbesserungen.
Ausstattung & Cockpit
- Neue moderne EFB-Tablet-Modelle, flexibel positionierbar.
- Cockpit-Registrierung als echte Decal-Grafik.
- Neue Animationen (z. B. Instrumentendrum-Bounce).
- Verbesserte Kameraansichten, Fensterheizungen, zusätzliche Details.
Airstairs & Bodenfunktionen
- Überarbeitete Airstair-Steuerung, inkl.
- Airstairs-Accumulator
- Neuer STAIR RETRACTION-Schalter
- Eigenes Lichtsystem
- GPU-Kollisionsbox und Korrekturen an Bodenobjekten.
Systemverbesserungen
Elektrik
- Stark überarbeitete elektrische Logik.
- Neue Busbar- und Batterie-Modelle, Auto Cut-Out, verbesserte GPU/APU-Logik.
Air-Conditioning
- Realistischere Temperaturmodelle, Einfluss von Sonnenlicht/Türen.
- Ground-Air-Conditioning über EFB.
APU
- Genauere Start-/Stop-Logik, realistischere Treibstoffwerte.
- RPM/TGT-„Bounce“ beim Stoppen.
Warn- & Anzeigesysteme
- Stark verbesserte MWS-Trigger, korrekte Testlogik.
- Verbesserte Callout-Logik für Crew und Flaps.
FMS/UNS-1
- SimBrief-OFP-Import.
- Diverse Fixes und Logikverbesserungen.
Bugfixes & Optimierungen
- Korrekturen zahlreicher Animationen (Spoiler, Gear-Leitungen, Pedale).
- Diverse Emissive- und Texturfixes.
- Logikfehler bei Schaltern, Anzeigen, Lichtern behoben.
- Verbesserte Flipchart- und Payload-Funktionen.
- Viele kleinere Modell-, System- und Livery-Korrekturen.
nach der Installation funktioniert RJ-85 nicht mehr? Schon zwei Versuche und immer das gleiche?