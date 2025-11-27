TFDi bietet einen umfassenden Einblick in das kommende MD-11 Art und das erweiterte Sim-Update

In einem über zweistündigen Livestream auf Twitch hat TFDI Design ausführlich über Entwicklungsstatus der MD-11 berichtet, die sowohl im Ingame-Marktplatz als auch bei externen Shops wie simMarket erscheinen soll.

Großes MD-11 Art Update & Extended Sim

Art-Update – Wichtige Verbesserungen

Exterieur vollständig neu gebaut , inklusive GE- und PW-Triebwerksvarianten.

, inklusive GE- und PW-Triebwerksvarianten. Neuer Frachtraum und überarbeitete Passagierkabine .

und überarbeitete . Cockpit stark verfeinert (bessere Beleuchtung, korrektere Warnleuchten, mehr Systemdetails).

(bessere Beleuchtung, korrektere Warnleuchten, mehr Systemdetails). Überarbeitete Flugphysik & Triebwerkslogik: neutralere Trimmung, realistischere Engine-Reaktionen, natürlicheres LSAS-/Autopilot-Verhalten.

Extended Sim – Failures & Wartung

Ein neues Modul, das realistische Abnutzung und servicebasierte Fehler einführt.

Komponenten verschleißen abhängig vom Betrieb; jede Livery hat ihren eigenen „Lebensverlauf“.

Optional zufällige Fehler , mit Filter für schwere Ereignisse.

, mit Filter für schwere Ereignisse. Verwaltung über eine Browser-/Mobil-UI : Bauteile inspizieren Wartung anfordern Berichte & Historien einsehen Zustand (neu/ durchschnittlich/ abgenutzt) festlegen

: 113 Circuit Breaker funktionsgebunden integriert.

funktionsgebunden integriert. Beispiele im Stream: APU-Door-Fehler & IRU-1-Ausfall, per QRH abgearbeitet und am Boden repariert.

MSFS 2024 & Xbox

Version für MSFS 2024 zu ~95 % fertig ; Code bereits weitgehend portiert.

; Code bereits weitgehend portiert. Art-Arbeiten laufen parallel für 2020 & 2024.

Xbox-/Marketplace-Release folgt nach Microsoft-Freigabe.

Extended Sim voraussichtlich nicht auf Xbox (Interface-Einschränkungen).

Preise & Upgrade-Pfade

Collector’s Edition : Extended Sim + 2024-Upgrade gratis.

: Extended Sim + 2024-Upgrade gratis. Pre-Sale Käufer : Extended Sim vermutlich enthalten (Bestätigung folgt).

: Extended Sim vermutlich enthalten (Bestätigung folgt). Standard-Besitzer : Extended Sim: 5 USD MSFS-2024-Upgrade: 5 USD

→ Maximal 10 USD Zusatzkosten für alle neuen Features.

Release-Status