TFDi bietet einen umfassenden Einblick in das kommende MD-11 Art und das erweiterte Sim-Update

In einem über zweistündigen Livestream auf Twitch hat TFDI Design ausführlich über Entwicklungsstatus der MD-11 berichtet, die sowohl im Ingame-Marktplatz als auch bei externen Shops wie simMarket erscheinen soll.
Großes MD-11 Art Update & Extended Sim
Art-Update – Wichtige Verbesserungen
- Exterieur vollständig neu gebaut, inklusive GE- und PW-Triebwerksvarianten.
- Neuer Frachtraum und überarbeitete Passagierkabine.
- Cockpit stark verfeinert (bessere Beleuchtung, korrektere Warnleuchten, mehr Systemdetails).
- Überarbeitete Flugphysik & Triebwerkslogik: neutralere Trimmung, realistischere Engine-Reaktionen, natürlicheres LSAS-/Autopilot-Verhalten.
Extended Sim – Failures & Wartung
Ein neues Modul, das realistische Abnutzung und servicebasierte Fehler einführt.
- Komponenten verschleißen abhängig vom Betrieb; jede Livery hat ihren eigenen „Lebensverlauf“.
- Optional zufällige Fehler, mit Filter für schwere Ereignisse.
- Verwaltung über eine Browser-/Mobil-UI:
- Bauteile inspizieren
- Wartung anfordern
- Berichte & Historien einsehen
- Zustand (neu/ durchschnittlich/ abgenutzt) festlegen
- 113 Circuit Breaker funktionsgebunden integriert.
- Beispiele im Stream: APU-Door-Fehler & IRU-1-Ausfall, per QRH abgearbeitet und am Boden repariert.
MSFS 2024 & Xbox
- Version für MSFS 2024 zu ~95 % fertig; Code bereits weitgehend portiert.
- Art-Arbeiten laufen parallel für 2020 & 2024.
- Xbox-/Marketplace-Release folgt nach Microsoft-Freigabe.
- Extended Sim voraussichtlich nicht auf Xbox (Interface-Einschränkungen).
Preise & Upgrade-Pfade
- Collector’s Edition: Extended Sim + 2024-Upgrade gratis.
- Pre-Sale Käufer: Extended Sim vermutlich enthalten (Bestätigung folgt).
- Standard-Besitzer:
- Extended Sim: 5 USD
- MSFS-2024-Upgrade: 5 USD
→ Maximal 10 USD Zusatzkosten für alle neuen Features.
Release-Status
- Kein festes Datum, aber laut TFDi „sehr nah am Ziel“.
- Noch je ein finaler Code- und Art-Build vor QA und Early Access für Collector’s Edition.
- Der vollständige Changelog wird mehrere hundert Einträge umfassen.