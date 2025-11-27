Facebook-f Youtube Instagram Discord

TFDi bietet einen umfassenden Einblick in das kommende MD-11 Art und das erweiterte Sim-Update

In einem über zweistündigen Livestream auf Twitch hat TFDI Design ausführlich über Entwicklungsstatus der MD-11 berichtet, die sowohl im Ingame-Marktplatz als auch bei externen Shops wie simMarket erscheinen soll.

Großes MD-11 Art Update & Extended Sim

Art-Update – Wichtige Verbesserungen

  • Exterieur vollständig neu gebaut, inklusive GE- und PW-Triebwerksvarianten.
  • Neuer Frachtraum und überarbeitete Passagierkabine.
  • Cockpit stark verfeinert (bessere Beleuchtung, korrektere Warnleuchten, mehr Systemdetails).
  • Überarbeitete Flugphysik & Triebwerkslogik: neutralere Trimmung, realistischere Engine-Reaktionen, natürlicheres LSAS-/Autopilot-Verhalten.

Extended Sim – Failures & Wartung

Ein neues Modul, das realistische Abnutzung und servicebasierte Fehler einführt.

  • Komponenten verschleißen abhängig vom Betrieb; jede Livery hat ihren eigenen „Lebensverlauf“.
  • Optional zufällige Fehler, mit Filter für schwere Ereignisse.
  • Verwaltung über eine Browser-/Mobil-UI:
    • Bauteile inspizieren
    • Wartung anfordern
    • Berichte & Historien einsehen
    • Zustand (neu/ durchschnittlich/ abgenutzt) festlegen
  • 113 Circuit Breaker funktionsgebunden integriert.
  • Beispiele im Stream: APU-Door-Fehler & IRU-1-Ausfall, per QRH abgearbeitet und am Boden repariert.

MSFS 2024 & Xbox

  • Version für MSFS 2024 zu ~95 % fertig; Code bereits weitgehend portiert.
  • Art-Arbeiten laufen parallel für 2020 & 2024.
  • Xbox-/Marketplace-Release folgt nach Microsoft-Freigabe.
  • Extended Sim voraussichtlich nicht auf Xbox (Interface-Einschränkungen).

Preise & Upgrade-Pfade

  • Collector’s Edition: Extended Sim + 2024-Upgrade gratis.
  • Pre-Sale Käufer: Extended Sim vermutlich enthalten (Bestätigung folgt).
  • Standard-Besitzer:
    • Extended Sim: 5 USD
    • MSFS-2024-Upgrade: 5 USD
      → Maximal 10 USD Zusatzkosten für alle neuen Features.

Release-Status

  • Kein festes Datum, aber laut TFDi „sehr nah am Ziel“.
  • Noch je ein finaler Code- und Art-Build vor QA und Early Access für Collector’s Edition.
  • Der vollständige Changelog wird mehrere hundert Einträge umfassen.

