Flyndrive Tahiti für MSFS20/24 ist komplett

Rückkehr ins Paradies!

Nach dem südlichen Teil folgt nun der Norden: Ein umfangreiches Szenerie-Paket für Flight Simulator (FS2020 & FS2024), das 32 Flughäfen und 61 Inseln/Atolle in Französisch-Polynesien abdeckt. Wegen des großen Umfangs besteht es aus zwei Teilen (Nord-West und Nord-Ost), die zusammen die detaillierteste Darstellung dieser Region darstellen – von Maupiti bis zu den Marquesas-Inseln.

Die Szenerie will nicht nur realistisch aussehen, sondern ein „Vor-Ort-Gefühl“ vermitteln. Enthalten ist eine 60-seitige Dokumentation (Englisch, Französisch, Deutsch) mit Besonderheiten zu jeder Insel. Geboten werden u. a.: überarbeitete Flughäfen, Landmarken, verbesserte Bodenfotos, Wasser-Masken, komplett neu gestaltete Vegetation, Tiere, Boote, Pontoons, animierte Figuren, fiktive Helipads auf abgelegenen Atollen sowie Jet-Skis und traditionelle Kanus.

Inhalte WEST-Teil (Auswahl):

Moorea, Tetiaroa, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Maupiti, Tupai, Rangiroa, Tikehau, Mataiva, Maiao, Makatea, Manihi, Ahe, Apataki u. v. m. – inklusive Resorts, Meeresfauna (Mantas, Delfine, Haie), Blue Lagoon, Fischparks usw.

Inhalte OST-Teil (Auswahl):

Fakarava, Aratika, Takapoto, Kauehi, Faaite, Makemo, Raroia, Napuka, Fangatau, Fakahina, Puka Puka, sowie die Marquesas-Inseln: Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva und weitere – mit Sehenswürdigkeiten wie Leuchtturm, Kirchen, Museen, Jacques-Brel-POI, Gauguin-Museum, Great Tiki, Bay of Virgins usw.

Voraussetzung:

Die Microsoft Flight Simulator World Update 13: Ozeanien muss aktuell sein.