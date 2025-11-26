Facebook-f Youtube Instagram Discord

PMDG kündigt Update für die 737-800 für MSFS 2024 an

Ich bin ja ein Fan der kurz und knapp gehaltenen Neuigkeiten, aber von Mathijs Kok kann ich noch was lernen.

Mit der kurzen Bemerkung im PMDG-Forum „Good progress at this moment!“ („Im Moment geht es gut voran!“) und zwei Screenshots ist die News auch schon wieder zu Ende.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Bodo
Bodo
4 Stunden zuvor

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.

Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Das könnte dich auch interessieren

1
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x