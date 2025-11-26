Fly2High veröffentlicht KCAE für MSFS

Fly2High hat den Columbia Metropolitan Airport für MSFS 2024 veröffentlicht. Die MSFS 2020 Version ist inzwischen auch noch erschienen. Scheinbar bekommt fast jeder Käufer eines Fly2High Produktes etwa 2 Euro Rabatt, die vollständige Liste findet man auf der Produktseite. Da die Updateberechtigung im simMarket eh automatisch funktioniert, muss man sich das aber nicht extra durchlesen.

Günstig gelegen westlich der Innenstadt von Columbia, dient der Flughafen KCAE als Tor zur Hauptstadtregion von South Carolina. Bekannt für seine modernen Einrichtungen, die gute Erreichbarkeit und den kundenfreundlichen Betrieb, bietet der Flughafen Passagieren und Piloten ein reibungsloses Erlebnis. Dank seiner ausgewogenen Mischung aus Linienflügen, Frachtflügen und Privatflügen ist er ein wichtiger Knotenpunkt für den Südosten der USA.

Fly2High präsentiert stolz die bisher detaillierteste und präziseste Version des Flughafens Columbia Metropolitan für den Microsoft Flight Simulator 2024. Basierend auf hochauflösenden Daten, realen Referenzen und Materialien vor Ort erweckt diese handgefertigte Szenerie jeden Aspekt des KCAE mit bemerkenswertem Realismus zum Leben.

Von präzise gemalten Rollwegmarkierungen über sorgfältig modellierte Innenräume bis hin zu realistischen Bodenumgebungen wurde jedes Element so gestaltet, dass die authentische Atmosphäre des Flughafens von Columbia wiedergegeben wird.