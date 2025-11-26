Ein Abo für alles – SimAtlas macht’s möglich

Ein Abonnement bringt Szenerien im Wert von 1.300 USD

SimAtlas ist ein neuer Abonnementdienst für Microsoft Flight Simulator-AddOns, der demnächst startet. Für 16 US-Dollar pro Monat erhalten Nutzer Zugriff auf nahezu 100 Szenerieprodukte, die über eine eigene Software gestreamt oder heruntergeladen werden können. Die Plattform soll die Verwaltung von Add-ons vereinfachen und bietet DRM-Schutz, sodass Inhalte nur während eines aktiven Abos nutzbar sind.

Das Ziel von SimAtlas sei laut Entwickler, „großartige Inhalte leichter auffindbar und deutlich erschwinglicher zu machen.“

Mehrere Entwicklerstudios – darunter MM Simulations, MXI Design, SoFly, SS3D und ShadeScene – stellen zum Start Inhalte bereit. Weitere Produkte von mehr Entwicklern sollen später folgen.

Der Start ist für Dezember geplant; Interessierte können eine Warteliste und einen Discord-Server beitreten.